Технологии

Трафик на сайты маркетплейсов вырос из-за покупок пользователей через ИИ

С января по апрель 2026 г. на фоне растущего интереса пользователей к подбору и покупке товаров с помощью ИИ трафик из «Алисы AI» на сайты независимого e-commerce и маркетплейсов суммарно вырос на 159%. Об этом «Ведомостям» рассказали в «Яндексе».

С помощью «Алисы AI» пользователи могут перейти к агенту «Найти дешевле». Программа позволяет сравнивать цены в магазинах. Согласно рейтингу самых проверяемых категорий по разнице в цене, предоставленному аналитическим центром «Яндекс», россияне сравнивают цены с помощью ИИ по нескольким сегментам. Чаще всего они отличаются в категории электроники (ниже стоимости в офлайн-магазинах на 21%). Она занимает лидирующее место. На втором месте – аптечные товары (ниже на 16%). На третьем — товары для строительства и ремонта (ниже на 21%).

Согласно данным компании, при покупке через онлайн-платформы экономия может достигать 6000 руб. Исходя из исследования «Ценовая интуиция», проведенного Яндексом и агентством ОРО в августе 2025 г., 99% пользователей сравнивают цены перед покупкой. 57% начинают поиск необходимых товаров без понимания уровня цен, как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах.

Агента «Найти дешевле» запустили в декабре 2025 г. Чтобы обратиться к нему, необходимо зайти в чат «Алиса AI» и загрузить ссылку на понравившийся товар. Как утверждает Яндекс, по данным на 13 апреля, количество пользователей чата «Алиса AI» превысило 30,5 млн человек. При этом 10% запросов связаны с поиском товаров и сравнением цен.

С декабря 2025 г. Яндекс начал использовать ИИ для обнаружения подозрительных товаров. Маркетплейс обучил ML-модель на основе информации о прошлых покупках клиента и аномалиях в поведении покупателей. На основе полученной информации модель выявляет подозрительные заказы и оповещает специалиста службы контроля.

27 февраля Яндекс запустил стандарт интеграции магазинов с искусственным интеллектом Yandex Commerce Procol (YCP). Система должна помочь продавцам продавать товары в чате с Алисой AI напрямую. Интернет-магазины, которые продают товар через платформу «Яндекс.Маркет», могут подключиться к программе в личном кабинете «Яндекс Товары».

