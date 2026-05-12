Трафик на сайты маркетплейсов вырос из-за покупок пользователей через ИИ

С помощью «Алисы AI» пользователи могут перейти к агенту «Найти дешевле». Программа позволяет сравнивать цены в магазинах. Согласно рейтингу самых проверяемых категорий по разнице в цене, предоставленному аналитическим центром «Яндекс», россияне сравнивают цены с помощью ИИ по нескольким сегментам. Чаще всего они отличаются в категории электроники (ниже стоимости в офлайн-магазинах на 21%). Она занимает лидирующее место. На втором месте – аптечные товары (ниже на 16%). На третьем — товары для строительства и ремонта (ниже на 21%).