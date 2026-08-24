Российский производитель мебели усиливает мультибрендовую стратегию

Российский производитель мебели усиливает мультибрендовую стратегиюРасширение бизнеса затронет премиальный сегмент и товары для сна
Отечественный производитель и дистрибутор мебели divan.ru добавил в свой портфель два новых бренда, рассказал «Ведомости. Правила торговли» представитель компании. Производитель пополнился линейкой товаров для сна под товарным знаком Blue Sleep и премиальной продукцией под наименованием Archipélago. Вместе с головным брендом — divan.ru – они образуют новую мультибрендовую стратегию компании.
Компания divan.ru основана в 2015 г. предпринимателем Антоном Макаровым. Она объединяет три фабрики полного цикла общей площадью более 10 000 кв. м и более 100 шоурумов в России, Беларуси и Казахстане. В ассортименте – мебель собственного дизайна, освещение, текстиль и декор.
Ранее компания развивала интерьерный бренд divan.ru, собственное производство и суббренд для маркетплейсов, объяснил представитель. Присоединение Archipélago и Blue Sleep, по его словам, «объединит опыт в создании мебели, предметном дизайне и решениях для комфортного дома». Производитель стремится к формированию экосистемы, которая позволит покупателям находить решения для разных сценариев жизни.
Blue Sleep – бренд, основанный в 2017 г. Он первым в России развивался по модели DTC (direct-to-consumer – продажи напрямую покупателю). В divan.ru называют бренд лидером на российском рынке в сегменте товаров для сна.
Archipélago – мебельный бренд, основанный архитектором Дарьей Беляковой в 2019 г. Он специализируется на мебели в премиальном сегменте. Его присоединение расширит для клиентов divan.ru выбор индивидуальных интерьерных решений. Сама Дарья Белякова будет курировать развитие B2B-направления в премиальном сегменте, тогда как продуктовое развитие Archipélago переходит в самостоятельный контур под управлением команды бренда.
Производственные мощности divan.ru, экспертиза в премиум-дизайне Archipélago и компетенции в сегменте товаров для сна Blue Sleep позволяют группе предлагать комплексные решения для гостиниц, девелоперских проектов, общественных и коммерческих пространств, заверил представитель производителя мебели. По словам Антона Макарова, расширение компании позволит быстрее запускать новые продукты и предлагать клиентам решения, которых раньше не было.
«Авторский бренд рано или поздно упирается в производство: продукт и клиенты есть, а мощности, чтобы вести проект на тысячу позиций, – нет», – отметила Белякова. По ее мнению, объединение с крупным российским производителем мебели снимает это ограничение для бренда Archipélago. CEO Blue Sleep Гоша Семенов говорит, что объединение с divan.ru позволило создать синергию: Blue Sleep принес экспертизу в технологиях сна, а divan.ru – сильную производственную и розничную инфраструктуру.
Спрос на российскую мебель растет, в конце июля сообщил Минпромторг. Вместе с государственной поддержкой это стало причиной роста производства. Так, выпуск мебели в июне 2026 г. вырос на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 г., указали в министерстве.