Российский производитель мебели усиливает мультибрендовую стратегию

«Авторский бренд рано или поздно упирается в производство: продукт и клиенты есть, а мощности, чтобы вести проект на тысячу позиций, – нет», – отметила Белякова. По ее мнению, объединение с крупным российским производителем мебели снимает это ограничение для бренда Archipélago. CEO Blue Sleep Гоша Семенов говорит, что объединение с divan.ru позволило создать синергию: Blue Sleep принес экспертизу в технологиях сна, а divan.ru – сильную производственную и розничную инфраструктуру.