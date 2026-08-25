Что известно о крупном пожаре на Амурском газохимическом заводе

Что известно о крупном пожаре на Амурском газохимическом заводеНа российско-китайском комплексе погиб гражданин КНР, пострадали более 100 человек
25 августа на строящемся Амурском газохимическом комплексе (АГХК) произошло возгорание. Предварительно, очаг находился на вспомогательном участке установки пиролиза. Сейчас известно об одном погибшем – это гражданин Китая. Пострадали более 100 человек. «Ведомости» собрали главное, что известно о пожаре на Амурском ГХК.
О пожаре на предприятии возле города Свободный сообщили в 15:21 по местному времени (9:21 мск). Амурский ГХК объявил, что угрозы для жителей прилегающих к предприятию территорий нет.
Через два часа очаг возгорания на площадке строительства АГХК был локализован. На тот момент стало известно о госпитализации пяти человек. Позже это число увеличилось до 19, еще 104 человека обратились за медпомощью с легкими травмами – порезами и ушибами. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и главы МЧС РФ Александра Куренкова в Амурскую область спецбортом направят дополнительные бригады медиков.
Что такое Амурский ГХК
Погиб один человек. Это гражданин КНР, сотрудник подрядной организации. Комплекс окажет его семье поддержку, в том числе материальную.
На 20:14 по местному времени (14:14 мск) ликвидация пожара продолжается. Специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.
Амурский ГХК сообщил, что возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза – это промышленная установка, где сырье нагревают до высоких температур без доступа кислорода, чтобы получить другие химические продукты. Telegram-канал Shot пишет, что погибли два человека, пострадали минимум 130. По данным канала, причиной пожара стал «взрыв бочки с метанолом».