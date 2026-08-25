Что известно о крупном пожаре на Амурском газохимическом заводе

Через два часа очаг возгорания на площадке строительства АГХК был локализован. На тот момент стало известно о госпитализации пяти человек. Позже это число увеличилось до 19, еще 104 человека обратились за медпомощью с легкими травмами – порезами и ушибами. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и главы МЧС РФ Александра Куренкова в Амурскую область спецбортом направят дополнительные бригады медиков.