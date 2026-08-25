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Главная / Общество /

Что известно о крупном пожаре на Амурском газохимическом заводе

На российско-китайском комплексе погиб гражданин КНР, пострадали более 100 человек
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

25 августа на строящемся Амурском газохимическом комплексе (АГХК) произошло возгорание. Предварительно, очаг находился на вспомогательном участке установки пиролиза. Сейчас известно об одном погибшем – это гражданин Китая. Пострадали более 100 человек. «Ведомости» собрали главное, что известно о пожаре на Амурском ГХК.

О пожаре на предприятии возле города Свободный сообщили в 15:21 по местному времени (9:21 мск). Амурский ГХК объявил, что угрозы для жителей прилегающих к предприятию территорий нет.

Через два часа очаг возгорания на площадке строительства АГХК был локализован. На тот момент стало известно о госпитализации пяти человек. Позже это число увеличилось до 19, еще 104 человека обратились за медпомощью с легкими травмами – порезами и ушибами. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и главы МЧС РФ Александра Куренкова в Амурскую область спецбортом направят дополнительные бригады медиков.

Что такое Амурский ГХК

Амурский ГХК – совместный проект российского холдинга «Сибур» (60%) и китайской корпорации Sinopec (40%). На август 2026 г. его возведение продолжается. После выхода на проектную мощность комплекс будет ежегодно выпускать до 2,7 млн т востребованного полиэтилена и полипропилена, что сделает его одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров. Запуск производства намечен на 2026–2027 гг. Сырьем для предприятия будут служить этан и сжиженные углеводородные газы, поступающие напрямую с соседнего Амурского ГПЗ. 

Погиб один человек. Это гражданин КНР, сотрудник подрядной организации. Комплекс окажет его семье поддержку, в том числе материальную.

На 20:14 по местному времени (14:14 мск) ликвидация пожара продолжается. Специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.

Амурский ГХК сообщил, что возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза – это промышленная установка, где сырье нагревают до высоких температур без доступа кислорода, чтобы получить другие химические продукты. Telegram-канал Shot пишет, что погибли два человека, пострадали минимум 130. По данным канала, причиной пожара стал «взрыв бочки с метанолом».

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