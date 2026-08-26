У московских торговых центров стал активнее расти трафик

При этом, по словам ее руководителя направления исследований и консалтинга Михаила Васильева, именно масштабные моллы сильнее всего пострадали от ухода из России международных брендов. Им пришлось менять состав арендаторов и искать замену крупным якорным операторам, одновременно конкурируя с растущей онлайн-торговлей. Васильев напоминает, что в первом полугодии 2022 г. посещаемость таких объектов достигала в среднем 216 человек на 1000 кв. м.