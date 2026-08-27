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Главная / Бизнес /

Добыча газа в России в январе – июле выросла на 3%

Рост обусловлен увеличением экспорта СПГ и погодным фактором
Василий Милькин
Ведомости
Ведомости

Добыча газа в России в январе – июле 2026 г. выросла на 3% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 397 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата. При этом добыча природного газа за семь месяцев увеличилась на 4% до 338 млрд куб. м, а добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) сократилась на 1% до 59 млрд куб. м.

В июле динамика производства замедлилась: российские компании добыли 47,8 млрд куб. м газа, что соответствует показателю июля прошлого года. Добыча природного газа в июле увеличилась на 0,4% в годовом выражении и составила 39,6 млрд куб. м, а добыча ПНГ сократилась на 2% до 8,2 млрд куб. м.

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