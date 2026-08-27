Добыча газа в России в январе – июле выросла на 3%

Добыча газа в России в январе – июле 2026 г. выросла на 3% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 397 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата. При этом добыча природного газа за семь месяцев увеличилась на 4% до 338 млрд куб. м, а добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) сократилась на 1% до 59 млрд куб. м.