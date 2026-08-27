Минпромторг предложил расширить господдержку экспорта малого бизнеса

Минпромторг предложил расширить перечень расходов малого и среднего бизнеса, которые смогут финансировать региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ) при выходе компаний на зарубежные рынки. Как следует из опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекта изменений в требования к таким центрам, они смогут оплачивать регистрацию товарных знаков за границей, продвижение организаций на международных маркетплейсах, промоакции и проч. Кроме того, предполагается, что ЦПЭ буду поддерживать экспорт не только товаров, но также работ и услуг, за исключением тех, что относятся к сфере туризма, медицины и образования.