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Главная / Бизнес /

Минпромторг предложил расширить господдержку экспорта малого бизнеса

Среди мер – продвижение на маркетплейсах, регистрация товарных знаков и промоакции за рубежом
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг предложил расширить перечень расходов малого и среднего бизнеса, которые смогут финансировать региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ) при выходе компаний на зарубежные рынки. Как следует из опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекта изменений в требования к таким центрам, они смогут оплачивать регистрацию товарных знаков за границей, продвижение организаций на международных маркетплейсах, промоакции и проч. Кроме того, предполагается, что ЦПЭ буду поддерживать экспорт не только товаров, но также работ и услуг, за исключением тех, что относятся к сфере туризма, медицины и образования.

Центры также смогут искать для МСП конкретные зарубежные компании, готовить и переводить коммерческие предложения, сопровождать переговоры и при необходимости организовывать отправку пробной продукции. При выходе на международные электронные площадки они профинансируют создание «точки присутствия», внесут залоги и абонентскую плату, а также возьмут на себя операционные расходы. При этом такая поддержка будет доступна компаниям, имеющим необходимые для экспорта сертификаты и разрешения.

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