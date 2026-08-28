Выручка «Роснефти» в первом полугодии выросла примерно на 1%

Добыча жидких углеводородов в первом полугодии выросла примерно на 1% к уровню первого полугодия 2025 г. до 89,8 млн т, или 3,69 млн барр./сутки, за счет шельфовых проектов, завершения ремонтов на отдельных активах и ослабления ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча газа увеличилась на 8% до 42,28 млрд куб. м, или 1,42 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки за счет реализации новых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая добыча углеводородов выросла на 2,5% и составила 124,6 млн т н. э. (5,12 млн барр. н.э./сутки).