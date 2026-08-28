Выручка «Роснефти» в первом полугодии выросла примерно на 1%Компания увеличила добычу нефти и газа за счет шельфовых проектов и проектов на Ямале
Выручка «Роснефти» в январе-июне 2026 г. увеличилась примерно на 1% к показателю первого полугодия прошлого года и составила 4,29 трлн руб. Об этом говорится в опубликованном 28 августа финансовом отчете компании по МСФО.
Показатель EBITDA в первом полугодии увеличился на 23% и достиг 1,3 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 18% до 200 млрд руб. Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов, поясняет компания.
Динамику финансовых показателей определила сложившаяся макроэкономическая конъюнктура в сочетании с управленческими решениями, отметили в пресс-релизе «Роснефти».
Капитальные затраты в первом полугодии увеличились на 12% и составили 858 млрд руб. Рост показателя обусловлен интенсификацией инвестиционной программы на проекте «Восток Ойл». Свободный денежный поток вырос на 12% до 194 млрд руб. Соотношение «Чистый долг / EBITDA» на 30 июня 2026 г. составило 1,8 – это кратно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями.
Добыча жидких углеводородов в первом полугодии выросла примерно на 1% к уровню первого полугодия 2025 г. до 89,8 млн т, или 3,69 млн барр./сутки, за счет шельфовых проектов, завершения ремонтов на отдельных активах и ослабления ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча газа увеличилась на 8% до 42,28 млрд куб. м, или 1,42 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки за счет реализации новых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая добыча углеводородов выросла на 2,5% и составила 124,6 млн т н. э. (5,12 млн барр. н.э./сутки).
Проходка в эксплуатационном бурении составила 5,2 млн м, в эксплуатацию введено свыше 1300 новых скважин, 76% из которых горизонтальные. На суше «Роснефть» выполнила 1700 пог. км сейсмических работ 2Д и 600 кв. км сейсмических работ 3Д. Завершены испытанием 5 поисково-разведочных скважин.
Объем переработки нефти составил 35,5 млн т. Компания реализовала на внутреннем рынке 18,8 млн т нефтепродуктов. На биржевых торгах было реализовано 3,8 млн т бензина и дизельного топлива, доля продаж компании в общих биржевых продажах этих нефтепродуктов составила 29%.
Комментируя результаты работы компании в первом полугодии, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что компания обеспечивает потребности внутреннего рынка, учитывая ограничения, связанные с поддержанием нефтеперерабатывающих мощностей. «Отпуск топлива при этом осуществлялся по стабильным ценам, что обеспечивает значимый вклад в сдерживание инфляции», – подчеркнул Сечин, слова которого приводит пресс-служба компании.
Он добавил, что в первом полугодии «Роснефть» продолжила реализацию основных инвестиционных проектов, ключевым из которых является «Восток Ойл».