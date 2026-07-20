«Роснефть» за 20 лет выплатила 3,7 трлн рублей дивидендов

«Роснефть» за 20 лет выплатила 3,7 трлн рублей дивидендовКомпания делится прибылью с акционерами уже более четверти века
Листингу акций НК «Роснефть» на Московской бирже 19 июля 2026 г. исполнилось 20 лет, следует из сообщения компании. Первичное размещение акций (IPO), проведенное в 2006 г., стало крупнейшим в России и пятым за всю историю мирового фондового рынка.
За последние 20 лет в результате серии сделок в состав акционеров компании вошли иностранные стратегические инвесторы, напоминает «Роснефть». Также на рынке были приобретены крупные активы, которые утвердили нефтяную компанию в качестве одного из мировых лидеров отрасли. В совокупности сделки с участием «Роснефти» обеспечили стране доходы в объеме около $70 млрд.
С момента проведения первичного размещения на бирже общая сумма дивидендов компании составила 3,7 трлн руб., а число акционеров возросло более чем в 10 раз – до 1,7 млн человек, следует из сообщения. Отмечается, что «Роснефть» первой из российских компаний с госучастием перешла на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО. Выплаты дивидендов осуществляются непрерывно уже более 25 лет, а база их расчета остается неизменной с 2011 г.
Целевой уровень выплат, согласно дивидендной политике компании, составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2025 г. компания суммарно направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 146,5 млрд руб., или 13,83 руб. за ценную бумагу.
Помимо этого, за последние 20 лет «Роснефть» обеспечила свыше $1 трлн налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Компания является не только крупнейшим налогоплательщиком РФ, но и ключевым поставщиком иностранной валюты на внутренний рынок.
По мнению доцента Финансового университета Валерия Андрианова, присутствие на бирже – это одна из основ долгосрочной стратегии «Роснефти». Она сильна не только своим статусом крупнейшей госкомпании России, но и доверием миллионов своих частных акционеров, отмечает эксперт.
За счет присутствия на бирже «Роснефть» сочетает преимущества государственного и частного нефтегазового бизнеса, ориентируется как на стратегические цели государства, так и на интересы рядовых инвесторов, говорит Андрианов. Это важнейший стимул повышения эффективности работы и сокращения затрат по всей цепочке производства, считает эксперт.
Наличие акций крупнейшей нефтяной компании России в индексе Мосбиржи делает его более репрезентативным, а «Роснефти» позволяет получать оценку бизнеса, полагает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Акции компании пользуются стабильным спросом среди инвесторов, число акционеров растет, а сама компания имеет прозрачную и прогнозируемую дивидендную политику, отмечает он.