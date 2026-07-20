«Роснефть» за 20 лет выплатила 3,7 трлн рублей дивидендов

С момента проведения первичного размещения на бирже общая сумма дивидендов компании составила 3,7 трлн руб., а число акционеров возросло более чем в 10 раз – до 1,7 млн человек, следует из сообщения. Отмечается, что «Роснефть» первой из российских компаний с госучастием перешла на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО. Выплаты дивидендов осуществляются непрерывно уже более 25 лет, а база их расчета остается неизменной с 2011 г.