В России начали снижаться продажи цветов

Общий объем продаж цветов по итогам семи месяцев этого года составил 266,5 млрд руб., по данным «Infoline-аналитики». По словам ее генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 0,2% меньше, чем было январе – июле 2025 г. В натуральном же выражении реализация данной категории, как указывает собеседник «Ведомостей», сократилась на 4% до 1,27 млрд руб. Эксперт также добавляет, что в аналогичный период прошлого года продажи, напротив, росли как минимум в деньгах. Но абсолютные цифры он не озвучил, как и динамику в штуках.