Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX151,49+0,4%CNY Бирж.00%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,7+0,25%RGBITR771,84+0,33%
Главная / Бизнес /

В России начали снижаться продажи цветов

Это товар не первой необходимости, поэтому на нем можно сэкономить
Линда Журавлева
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Общий объем продаж цветов по итогам семи месяцев этого года составил 266,5 млрд руб., по данным «Infoline-аналитики». По словам ее генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 0,2% меньше, чем было январе – июле 2025 г. В натуральном же выражении реализация данной категории, как указывает собеседник «Ведомостей», сократилась на 4% до 1,27 млрд руб. Эксперт также добавляет, что в аналогичный период прошлого года продажи, напротив, росли как минимум в деньгах. Но абсолютные цифры он не озвучил, как и динамику в штуках.

Снижение оборота цветов фиксирует и глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. По его данным, реализация этой категории в деньгах по итогам первого полугодия снизилась примерно на 4% до 250 млрд руб. В натуральном выражении он отметил падение показателя на 6%, но абсолютные цифры также не предоставил.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её