В России начали снижаться продажи цветов

В России начали снижаться продажи цветовЭто товар не первой необходимости, поэтому на нем можно сэкономить
Общий объем продаж цветов по итогам семи месяцев этого года составил 266,5 млрд руб., по данным «Infoline-аналитики». По словам ее генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 0,2% меньше, чем было январе – июле 2025 г. В натуральном же выражении реализация данной категории, как указывает собеседник «Ведомостей», сократилась на 4% до 1,27 млрд руб. Эксперт также добавляет, что в аналогичный период прошлого года продажи, напротив, росли как минимум в деньгах. Но абсолютные цифры он не озвучил, как и динамику в штуках.
Снижение оборота цветов фиксирует и глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. По его данным, реализация этой категории в деньгах по итогам первого полугодия снизилась примерно на 4% до 250 млрд руб. В натуральном выражении он отметил падение показателя на 6%, но абсолютные цифры также не предоставил.