Ставки перевалки угля в портах Балтики резко выросли

Ставки перевалки угля в портах Балтики резко вырослиИспользование портовых мощностей в регионе увеличилось из-за сложностей с судоходством в Азово-Черноморском бассейне
Морские терминалы Балтийского моря увеличили ставки перевалки угля на сентябрь в среднем на 40% к уровню августа на фоне проблем с судоходством в Черном и Азовском морях. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». В крупнейшем на Балтике угольном порту Усть-Луга тарифы выросли с $8–8,5/т до $12–14/т, т. е. на 40–65%. В других портах ставки составляют $10–12/т, говорится в обзоре.
Некоторые стивидоры повышают ставки для дополнительных объемов угля, поставляемых сверх ранее законтрактованных, а другие пытаются пересмотреть условия действующих соглашений, уточняет агентство. Рост ставок обусловлен увеличением спроса на использование портовых мощностей из-за перенаправления экспортных объемов угля из портов Азово-Черноморского бассейна, отмечается в обзоре.