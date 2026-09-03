Ставки перевалки угля в портах Балтики резко выросли

Морские терминалы Балтийского моря увеличили ставки перевалки угля на сентябрь в среднем на 40% к уровню августа на фоне проблем с судоходством в Черном и Азовском морях. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». В крупнейшем на Балтике угольном порту Усть-Луга тарифы выросли с $8–8,5/т до $12–14/т, т. е. на 40–65%. В других портах ставки составляют $10–12/т, говорится в обзоре.