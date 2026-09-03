Структура «Магнита» займется выпуском средств контрацепции под собственным брендом

Структура «Магнита» займется выпуском средств контрацепции под собственным брендомНо занять существенную долю рынка компании вряд ли удастся из-за высокой конкуренции
АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Iron Bolt. Из нее следует, что компания планирует выпускать контрацептивные средства, лубриканты для интимных целей, электронные массажные аппараты, вибраторы и другую продукцию. Представитель ритейлера уточнил, что входящая в него сеть аптек «Магнит аптека» будет продавать под данной маркой презервативы. Развивать остальные указанные в заявке категории она пока не планирует.
Средства барьерной контрацепции Iron Bolt будут представлены только в «Магнит аптеке», другие каналы продаж на данный момент не рассматриваются, сообщил собеседник «Ведомостей». Он добавил, что первые позиции появятся уже в сентябре. Бренд будет представлен в среднем ценовом сегменте, его ассортимент включит пять позиций. Выпускать продукцию будут на контрактном производстве, добавил представитель «Магнита».