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Главная / Бизнес /

Структура «Магнита» займется выпуском средств контрацепции под собственным брендом

Но занять существенную долю рынка компании вряд ли удастся из-за высокой конкуренции
Валерия Кузьменко
Ведомости
Ведомости

АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Iron Bolt. Из нее следует, что компания планирует выпускать контрацептивные средства, лубриканты для интимных целей, электронные массажные аппараты, вибраторы и другую продукцию. Представитель ритейлера уточнил, что входящая в него сеть аптек «Магнит аптека» будет продавать под данной маркой презервативы. Развивать остальные указанные в заявке категории она пока не планирует.

Средства барьерной контрацепции Iron Bolt будут представлены только в «Магнит аптеке», другие каналы продаж на данный момент не рассматриваются, сообщил собеседник «Ведомостей». Он добавил, что первые позиции появятся уже в сентябре. Бренд будет представлен в среднем ценовом сегменте, его ассортимент включит пять позиций. Выпускать продукцию будут на контрактном производстве, добавил представитель «Магнита».

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