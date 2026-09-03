Структура «Магнита» займется выпуском средств контрацепции под собственным брендом

АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Iron Bolt. Из нее следует, что компания планирует выпускать контрацептивные средства, лубриканты для интимных целей, электронные массажные аппараты, вибраторы и другую продукцию. Представитель ритейлера уточнил, что входящая в него сеть аптек «Магнит аптека» будет продавать под данной маркой презервативы. Развивать остальные указанные в заявке категории она пока не планирует.