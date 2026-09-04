Стоимость строительства первой очереди порта Найба составит около 11 млрд рублей

Стоимость строительства первой очереди порта Найба составит около 11 млрд рублейВ будущем терминал может стать частью транспортного коридора с Китаем
Стоимость строительства первой очереди порта Найба в Якутии составит 10,6 млрд руб., следует из презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Проектный уровень грузооборота на первом этапе составляет 1,5 млн т в год, отмечается в материалах. Потребность проекта во внешнем финансировании оценивается в 5,6 млрд руб.
Глубоководный морской терминал будет построен в бухте Тикси (море Лаптевых) в районе села Найба. Предполагается, что агломерация Тикси – Найба станет одним из ключевых узлов Северного морского пути.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам