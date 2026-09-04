В России в ходе уборочной кампании уже собрано 110 млн т зерна

В ходе уборочной кампании обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых и собрано уже более 110 млн т зерна, на 10,5 млн т больше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Пшеницы уже собрали 83,5 млн т. В активной фазе – уборка масличных (3,3 млн т), начался сбор сахарной свеклы, картофеля, овощей и открытого грунта.