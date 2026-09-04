В России в ходе уборочной кампании уже собрано 110 млн т зерна

В России в ходе уборочной кампании уже собрано 110 млн т зернаСейчас основная задача – сохранить площади под озимым клином, заявила глава Минсельхоза
Министр сельского хозяйства Оксана Лут на оперативном штабе по проведению сезонных полевых работ заявила, что уборочная кампания в России идет с опережением показателей прошлого года. Аграрии уже приступили к озимому севу, и сейчас основная задача – сохранить на уровне прошлого года площади под озимыми культурами, как обеспечивающими наиболее высокую урожайность.
«Это наш ключевой посев, наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность. И у нас есть партнеры, которых тоже нужно обеспечивать зерном», – заявила Лут.
Сейчас озимыми засеяно 2,3 млн га (годом ранее на ту же дату – 2,1 млн га) в 44 регионах. По данным Минсельхоза, в прошлом году посевные под озимыми зерновыми и рапсом заняли около 20 млн га. Вопросы обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами находятся на личном контроле вице-премьера Дмитрия Патрушева. Минсельхоз совместно с Минэнерго следит за ситуацией в оперативном режиме, подчеркнула министр.
В ходе уборочной кампании обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых и собрано уже более 110 млн т зерна, на 10,5 млн т больше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Пшеницы уже собрали 83,5 млн т. В активной фазе – уборка масличных (3,3 млн т), начался сбор сахарной свеклы, картофеля, овощей и открытого грунта.
Лут также напомнила, что сейчас в проработке находится вопрос по закупочным интервенциям, но касаться он будет, скорее всего, южных регионов. В интервенционный фонд предполагается закупить от 1 до 3 млн т зерна.
Для решения сложностей, связанных с экспортом сельхозпродукции через акваторию Азово-Черноморского бассейна и поддержания рентабельности аграриев, власти утвердили ряд мер поддержки и готовят дополнительные, напомнила министр. Уже доведены субсидии на 9,7 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок, принято решение по мораторию на пошлины на зерно до конца года и ожидается заморозка пошлин на подсолнечное масло и шрот.
В проработке – пролонгация льготных кредитов и льготного лизинга, погектарная поддержка озимого сева для регионов, которые его проводят, а также возможность моратория на банкротство хозяйства в течение сезона и сохранения ими статуса сельхозтоваропроизводителя – прежде всего для южных регионов в связи с временными сложностями с реализацией зерна.