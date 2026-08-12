Минсельхоз создаст штаб по координации перевозок зерна на экспорт
Минсельхоз России для координации перевозок зерна в условиях ограниченной логистики создаст специальные штабы с участием регионов, экспортеров и транспортников. Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства по итогам совещания главы Минсельхоза Оксаны Лут с представителями региональных органов управления АПК.
Для каждого региона выберут оптимальные маршруты с учетом географии и затрат. Штаб будет собирать планы закупок, контролировать цены, согласовывать заявки на перевозку и следить за отгрузками в портах.
Особое внимание на совещании уделили планированию поставок, уточнил Минсельхоз. Экспортеры должны определить объемы зерна для вывоза и маршруты. В первую очередь это касается Ростовской области, где уборка завершена и накоплен большой экспортный потенциал.
Главной задачей ведомство назвало своевременный вывоз зерна и масложировой продукции. Минсельхоз подчеркнул, что вместе с ведомствами и рынком переориентирует грузопотоки на альтернативные направления: порты Балтики, Каспия, Дальнего Востока и сухопутные маршруты.
Ранее Объединенная зерновая компания (ОЗК) сообщила, что в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск пострадала инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов. В ОЗК дополнили, что сотрудники предприятия не пострадали, а компания ведет оценку причиненного ущерба. Дополнительная информация о работе терминала и сроках восстановления будет представлена по завершении оценки.