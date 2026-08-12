Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 963-1,12%CNY Бирж.12,299+0,45%IMOEX2 301,43-0,96%RTSI873,52-1,71%RGBI115,62+0,23%RGBITR779,7+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минсельхоз создаст штаб по координации перевозок зерна на экспорт

Сергей Пахомов

Минсельхоз России для координации перевозок зерна в условиях ограниченной логистики создаст специальные штабы с участием регионов, экспортеров и транспортников. Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства по итогам совещания главы Минсельхоза Оксаны Лут с представителями региональных органов управления АПК.

Для каждого региона выберут оптимальные маршруты с учетом географии и затрат. Штаб будет собирать планы закупок, контролировать цены, согласовывать заявки на перевозку и следить за отгрузками в портах.

Особое внимание на совещании уделили планированию поставок, уточнил Минсельхоз. Экспортеры должны определить объемы зерна для вывоза и маршруты. В первую очередь это касается Ростовской области, где уборка завершена и накоплен большой экспортный потенциал.

Главной задачей ведомство назвало своевременный вывоз зерна и масложировой продукции. Минсельхоз подчеркнул, что вместе с ведомствами и рынком переориентирует грузопотоки на альтернативные направления: порты Балтики, Каспия, Дальнего Востока и сухопутные маршруты.

Ранее Объединенная зерновая компания (ОЗК) сообщила, что в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск пострадала инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов. В ОЗК дополнили, что сотрудники предприятия не пострадали, а компания ведет оценку причиненного ущерба. Дополнительная информация о работе терминала и сроках восстановления будет представлена по завершении оценки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её