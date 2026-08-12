Минсельхоз создаст штаб по координации перевозок зерна на экспорт

Ранее Объединенная зерновая компания (ОЗК) сообщила, что в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск пострадала инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов. В ОЗК дополнили, что сотрудники предприятия не пострадали, а компания ведет оценку причиненного ущерба. Дополнительная информация о работе терминала и сроках восстановления будет представлена по завершении оценки.