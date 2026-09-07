Аналитики ожидают роста инвестиций в добычу нефти в России в 2026 году на 9%Увеличение затрат необходимо для поддержания показателя на текущем уровне
Инвестиции российских нефтегазовых компаний в добычу нефти в 2026 г. вырастут на 9% к уровню прошлого года и достигнут 3,5 трлн руб. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Kasatkin Consulting, с которым ознакомились «Ведомости». В 2025 г. инвестиции, по оценке компании, сократились на 3% до 3,2 трлн руб. В следующие два года рост продолжится, отмечается в обзоре. В 2027 г. капитальные затраты также увеличатся на 9% и составят 3,8 трлн руб. В 2028 г. объем вложений достигнет 4 трлн руб., что на 5% больше показателя предыдущего года. За три года инвестиции, таким образом, вырастут на четверть.
По оценке аналитиков Kasatkin Consulting, существенного роста добычи нефти при этом не произойдет. В 2026 г. добыча увеличится примерно на 1% по сравнению с показателем прошлого года до 515 млн т, в 2027–2028 гг. показатель останется на этом же уровне. Экспорт нефти в 2026–2028 гг. сохранится на уровне 2025 г. – 235 млн т.