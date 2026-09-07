Товарная биржа стала уведомлять о продлении сроков поставки пшеницы

По его словам, несогласование заявки РЖД связано с ситуацией в самом порту: его терминалы и подъездные пути сейчас заполнены вагонами с зерном. Для компании это финансовые потери. «Мы закупили зерно уже по той цене, по которой мы планировали продать. Если биржевой договор не состоится, то мы останемся с дорогим зерном», – сказал собеседник издания. Всего под вопросом около девяти таких договоров. «Если идет отказ в заявке, и мы не поставляем, тогда это дефолт», – уточнил представитель компании.