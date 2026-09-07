Товарная биржа стала уведомлять о продлении сроков поставки пшеницы

Товарная биржа стала уведомлять о продлении сроков поставки пшеницыПричиной стали ограничения на перевалку в порту Новороссийск и невозможность ж/д отгрузок
Национальная товарная биржа (НТБ) второй раз за две недели сообщила о продлении сроков исполнения по двум сделкам по отгрузке пшеницы одним из поставщиков – ООО «Новониколаевский элеватор». Сама компания из-за логистических трудностей видит риски для исполнения целого ряда контрактов, сообщил ее представитель «Ведомостям».
26 августа биржа сообщила о продлении до 5 октября срока поставки по двум сделкам, заключенным 21 июля 2026 г. Еще по двум сделкам, заключенным 22 и 24 июля, срок исполнения был перенесен до 8 октября, об этом биржа сообщила 7 сентября. Решение о продлении НТБ объяснила тем, что компания предоставила информацию о невозможности отгрузки пшеницы железнодорожным транспортом, а также информацией об ограничениях на перевозку грузов в порт Новороссийск.
Представитель «Новониколаевского элеватора» сообщил «Ведомостям», что продление сроков связано с тем, что РЖД отклонили заявку по перевозке пшеницы в августе. Чтобы отгрузить продукцию в сентябре, компания попросила биржу продлить сроки. Общий объем партий – 2380 т.
По его словам, несогласование заявки РЖД связано с ситуацией в самом порту: его терминалы и подъездные пути сейчас заполнены вагонами с зерном. Для компании это финансовые потери. «Мы закупили зерно уже по той цене, по которой мы планировали продать. Если биржевой договор не состоится, то мы останемся с дорогим зерном», – сказал собеседник издания. Всего под вопросом около девяти таких договоров. «Если идет отказ в заявке, и мы не поставляем, тогда это дефолт», – уточнил представитель компании.
При затягивании ограничений с перевозками в Новороссийск участники юга России могут столкнуться с аналогичными проблемами, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, ситуация пока не выглядит началом волны дефолтов, но показывает уязвимость биржевой торговли зерном к логистическим сбоям. В ближайшие месяцы обороты сделок по пшенице могут снизиться из-за осторожности покупателей и роста логистических рисков.
«Ведомости» запросили комментарий биржи, а также направили запросы в РЖД и Новороссийский морской торговый порт.