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Главная / Бизнес /

Правительство пересмотрело прогноз добычи и экспорта углеводородов

Экспорт нефти из страны растет на фоне снижения переработки сырья
Денис Ильюшенков
Василий Милькин
Николай Михальченко / ТАСС
Николай Михальченко / ТАСС

Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) российскими компаниями в 2026 г. составит 494,2 млн т, следует из обновленного макропрогноза на 2027–2029 гг. Документ опубликован на сайте Минэкономразвития. Данное значение на 3% ниже, чем предыдущая оценка ведомства, которая представлена в майской версии макропрогноза. Для сравнения: добыча нефти в 2025 г. была на уровне 511,4 млн т. Цена нефти основного российского сорта Urals в 2026 г. зафиксирована в обновленной версии прогноза на уровне $61/барр. против $59/барр. в майской версии документа.

Экспорт нефти по итогам года ожидается в объеме 244,7 млн т, что на 3% превосходит предыдущую оценку и на 6% – фактические отгрузки в 2025 г. Экспорт нефтепродуктов будет на 20% меньше по сравнению с майской оценкой и на 22% – по сравнению с 2025 г.: всего 98,5 млн т, следует из документа.

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