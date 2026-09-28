Правительство пересмотрело прогноз добычи и экспорта углеводородов

Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) российскими компаниями в 2026 г. составит 494,2 млн т, следует из обновленного макропрогноза на 2027–2029 гг. Документ опубликован на сайте Минэкономразвития. Данное значение на 3% ниже, чем предыдущая оценка ведомства, которая представлена в майской версии макропрогноза. Для сравнения: добыча нефти в 2025 г. была на уровне 511,4 млн т. Цена нефти основного российского сорта Urals в 2026 г. зафиксирована в обновленной версии прогноза на уровне $61/барр. против $59/барр. в майской версии документа.