МС-21: точка отсчета

Воздушное судно (ВС), на котором мы летим, было собрано в 2019 г., заводской номер 004. То есть это четвертый выпущенный МС-21, но третий летный образец. Борт 002 был передан в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) для проведения прочностных испытаний.