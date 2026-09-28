МС-21: точка отсчета

МС-21: точка отсчетаКто и как создает новый российский самолет
Ускорение на старте разбега вжимает в кресло и заставляет наконец проснуться. Секунды – и самолет взмывает в пасмурное московское небо, быстро набирая высоту. Раннее утро, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») впервые везет пул профильных журналистов на борту МС-21. Пункт назначения очевиден – Иркутский авиазавод (ИАЗ), место, где эти самолеты делают.
Воздушное судно (ВС), на котором мы летим, было собрано в 2019 г., заводской номер 004. То есть это четвертый выпущенный МС-21, но третий летный образец. Борт 002 был передан в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) для проведения прочностных испытаний.
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