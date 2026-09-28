Выручка киберспортивных клубов выросла за лето

Общий оборот сети киберспортивных клубов Colizeum за июнь – август 2026 г. увеличился на 22,6% и составил 2,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средняя выручка одной площадки выросла на 10% год к году, рассказал «Ведомостям» представитель сети. Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев подтвердил «Ведомостям», что летом выручка одного компьютерного клуба в среднем по стране выросла на 3,4% до 768 000 руб.