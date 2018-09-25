Как российским энергокомпаниям улучшить инвестиционную привлекательность

Сегодня российские нефтегазовые компании чувствуют себя очень неплохо – рост цен на нефть вкупе с дешевым рублем должны привести к дальнейшему росту их операционных денежных потоков и прибыли в 2018 г. Однако систематически переигрывать западных мейджоров просто за счет макроэкономики, как это было в 2016 г., когда цены на нефть были на минимуме, вряд ли удастся. В том числе и поэтому государство забирает у российских компаний значительную часть прибыли, приходящуюся на рост цен на нефть. Для международных компаний 2018 год должен быть даже более удачным, чем для российских.

Для того чтобы фундаментально улучшить инвестиционную привлекательность и рентабельность, российским компаниям необходимо намного больше, чем просто качать нефть и газ. Необходима продуманная и внятная стратегия.

Яркий пример – компания «Новатэк», которая добывает в несколько раз меньше газа, чем «Газпром», но практически сравнялась с ним в капитализации. Причины – ставка на развитие СПГ, которая, судя по всему, оказалась правильной и своевременной, эффективная система корпоративного управления и умение выполнять свои обещания. А также четкое понимание, чего и как компания хочет достичь в обозримом будущем.

Успех «Новатэка» с запуском «Ямал СПГ» иллюстрирует еще один тезис: частная инициатива является наиболее эффективным способом организации экономики, даже если речь идет о компании, находящейся довольно близко к государству. Именно «Новатэк», а не государственный «Газпром» запустил второй и крупнейший в России завод по производству СПГ. Еще один завод, задуманный «Новатэком», «Арктик СПГ-2», должен вывести Россию в лигу крупнейших производителей сжиженного газа. Для того чтобы российский нефтегазовый сектор не терял свою конкурентоспособность на мировой арене, важно сохранить хоть какие-то ростки конкуренции и внутри его.

Компании, для которых стратегия долгое время была слабым местом, вынуждены более внятно ее проговаривать. Так, «Роснефть» в мае этого года четко обозначила, что собирается снизить долг и сконцентрируется на органическом развитии, это именно то, чего от нее долгое время ожидал рынок. Результат – довольно значительный рост капитализации.

В долгосрочном плане на результаты российских компаний будет оказывать большое влияние и санкционный режим. Санкции в моменте почти не сказались на результатах деятельности российских компаний, но без западных технологий, которые уже стали или могут стать предметом санкций, российским компаниям может быть сложно развивать перспективные проекты, связанные с разработкой трудноизвлекаемых запасов, а также проектов в области самых перспективных сегментов – СПГ и нефтехимии. Задача государства – вряд ли исполнимая в ближайшем будущем – добиться смягчения или отмены санкционного режима. Иначе важнейший для России сектор экономики неизбежно начнет отставать от стран-конкурентов.