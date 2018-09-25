Как «Лукойл» опередил «Газпром» и «Роснефть» в рейтинге Platts

«Лукойл» впервые поднялся так высоко Евгений Разумный / Ведомости

Агентство Platts поместило «Лукойл» на второе место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира. Российская компания уступает только ExxonMobil.

«Лукойл» впервые поднялся так высоко. За все время составления рейтинга с 2002 г. компания почти всегда входила в двадцатку, а ее лучшим результатом было шестое место в 2016 и 2017 гг. Эксперты Platts напоминают, что в своем годовом отчете за 2017 г. для акционеров «Лукойл» сообщал об инвестициях в новые технологии, которые открывают возможности по увеличению добычи и ресурсов углеводородов. Президент и совладелец компании Вагит Алекперов говорил об успехе компании в каждом сегменте бизнеса, указывая на то, что финансовые показатели достигли «исторического пика».

В 2017 г. чистая прибыль «Лукойла» выросла в 2 раза до 419 млрд руб., выручка – на 13,6% до 5,94 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 13,8% до рекордных 831,6 млрд руб. Капитализация «Лукойла» на Московской бирже, по данным на закрытие торгов понедельника, составляла 4 трлн руб. Он на третьем месте после «Роснефти» (4,7 трлн руб.) и Сбербанка (4,5 трлн руб.). При этом в конце марта «Лукойл» смог опередить «Роснефть» по капитализации, Сбербанк тогда был на первом месте. А в конце августа «Лукойл» на время оставил позади Сбербанк, уступая лишь лидеру рынка – «Роснефти».

«Роснефть» в рейтинге Platts занимает 36-е место (годом ранее была на 22-м), а «Газпром», который был год назад на первом месте, опустился на 17-е.

При составлении рейтинга Platts сравнивает стоимость активов, выручку, прибыль и возврат на инвестированный капитал. По итогам 2017 г. активы «Лукойла» и «Роснефти» изменились несущественно и примерно в одинаковой пропорции, выручка выросла тоже примерно одинаково, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Но чистая прибыль акционеров «Лукойла» выросла существенно быстрее, при том что и чистая прибыль «Роснефти» в целом по темпам роста отстала от «Лукойла» (примерно +67% по сравнению с +97% у «Лукойла»), но что важнее – чистая прибыль за вычетом доли миноритариев «Роснефти» выросла еще меньше – всего на 46%, продолжает он: «Это связано с тем, что выросла доля прибыли, приходящаяся на миноритариев, что, в свою очередь, является результатом продажи «Роснефтью» долей в отдельных проектах». Это же повлияло и на рентабельность инвестированного капитала: у «Лукойла» этот показатель – 10%, у «Роснефти» – 3%, отмечает эксперт.

Кроме того, «Лукойл» объявил о начале в этом году обратного выкупа акций на $3 млрд и погашения 16,6% квазиказначейских акций. Выкуп будет проходить до конца декабря 2022 г., а до конца 2019 г. компания потратит на обратный выкуп акций более $1 млрд, говорил вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

Сохранение квазиказначейского пакета оказывало серьезный негативный эффект на инвестпривлекательность «Лукойла», отмечал летом аналитик «Атона» Александр Корнилов. Инвесторы исходили из того, что эти акции в любой момент могли оказаться в обращении на рынке ценных бумаг, а это оказывало давление на котировки.

Для инвесторов такие рейтинги могут быть полезны, так как они отражают положение компании на рынке, считает партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин: «Для самой компании, если она высоко в рейтинге, повод упомянуть на какой-нибудь отраслевой конференции». Смогут ли российские компании улучшить свое положение в рейтинге, зависит от многих факторов, говорит он.

Хотя этот год удачный для всех российских нефтегазовых компаний. Они получат хорошую прибыль от более высоких цен на нефть и дешевого рубля, а также благодаря изменению налогового законодательства, писали аналитики Moody’s в середине лета. Уже по итогам полугодия «Роснефть», «Лукойл» и другие нефтяные компании отчитались о рекордных за долгое время прибылях и объявили солидные дивиденды.

Но сейчас много неопределенности на рынке – это и риск санкций, и возможное изменение налогообложения не в пользу компаний, продолжает Панин. Вряд ли российские нефтегазовые компании смогут сделать большой рывок в будущем рейтинге, заключает он.