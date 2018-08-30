«Лукойл» обогнал Сбербанк по капитализации

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Акции Сбербанка сильно подешевели Андрей Гордеев / Ведомости

Капитализация «Лукойла» на Московской бирже в четверг опередила стоимость Сбербанка. По состоянию на 16.50 мск нефтяная компания стоила 4 трлн руб., банк — 3,98 трлн руб.

Самой дорогой компанией с начала августа остается «Роснефть» - 4,6 трлн руб.

В конце марта «Лукойл» впервые опередил «Роснефть» по капитализации, их стоимость была соответственно 3,29 млрд и 3,27 млрд руб. Сбербанк тогда находился на первом месте — 5,7 млрд руб. Акции Сбербанка сильно подешевели по нескольким причинам. Главная — это угроза санкций, говорят аналитик «Атона» Александр Корнилов и аналитик АКРА Василий Танурков. Снижение курса рубля также оказывает негативное влияние на банки, продолжает Танурков. В целом в мире сейчас инвесторы уходят из финансового сектора из-за сложной ситуации на развивающихся рынках, в том числе в Аргентине и Турции.