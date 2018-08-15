Финансы / Банки

Акции Сбербанка дешевле, чем во время апрельского обвала

Тогда капитализация госбанка сократилась на 26,5% до 4,32 трлн рублей
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К 16.15 мск капитализация Сбербанка на Московской бирже составила 4,27 трлн руб. Это ниже апрельского минимума, когда акции госбанка обвалились на волне распродаж из-за угрозы новых санкций со стороны США и возможной эскалации в Сирии. Тогда капитализация Сбербанка упала до 4,32 трлн руб. (данные на 16 апреля), снизившись за неделю более чем на 1,4 трлн руб.

Обыкновенные акции Сбербанка к 16.20 мск среды стоили 190,78 руб., префы – 163,48.

Акции Сбербанка начали дешеветь на прошлой неделе, когда были анонсированы новые возможные санкции США в отношении России. В законопроекте, в котором прописаны новые возможные санкции, были перечислены российские госбанки. Если законопроект будет принят, им грозит запрет на операции в долларах. В список банков вошел и Сбербанк. Во вторник, 14 августа, законопроект был опубликован на сайте конгресса США.

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