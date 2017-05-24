«Выход на японский рынок является нашей амбицией»

Алексей Репик, президент «Деловой России», владелец «Р-фарма» Максим Стулов / Ведомости

Владелец «Р-фарма» Алексей Репик давно известен в фармацевтической отрасли как успешный бизнесмен. Не скромничая, он называет себя более прозорливым, чем конкуренты. В этом году в «Р-фарм» произошло два значительных события. Компания обзавелась партнером в Японии: продала Mitsui $200 млн пакет в 10% акций. А в России заключила соглашение о создании совместного предприятия с дочкой «Ростеха» Национальной иммуннобиологической компанией («Нацимбио»), СП займется производством и продажей лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. С 2012 г. Репик взял на себя роль официального лоббиста, став сопредседателем защищающего интересы предпринимателей объединения «Деловая Россия», а в 2014 г. возглавив его. Взаимоотношения с властью он предпочитает строить в непубличном и немедийном пространстве и тем, как это получается, доволен. В интервью «Ведомостям» Репик рассказал о принципах работы «Деловой России», логике своих бизнес-решений, планах «Р-фарма» на зарубежных рынках.

– «Деловая Россия» создана, чтобы защищать интересы среднего бизнеса. Но ее как-то не видно в информационном пространстве, по крайней мере когда речь идет о крупных политических процессах. В чем тогда заключается защита?

– Защита – понятие многозначное. Поддержать одного предпринимателя в сложной ситуации, чтобы он смог продолжить дело, – это защита? Да. Классическая поддержка предпринимателей при взаимодействии с регуляторными или правоохранительными органами – защита? Да. К этому же относится наше содействие в создании такой регуляторной среды, в которой бизнес может реализовывать свой потенциал и выводить продукты на рынки. Также защита от финансовой турбулентности, поддержка полезных для предпринимателей институциональных решений и конкретных проектов через фондирование.

Вы спрашиваете, почему это не слишком заметно в публичном поле? Потому что для меня сделать важнее, чем рассказать, что я собираюсь сделать. Конечно, общественное мнение и СМИ – это рупор, дающий возможность обострить ситуацию и тем самым заставить государство поменять условия социального контракта между бизнесом и властью. Но зачастую дискуссия в публичной плоскости сразу поляризует позиции. Иногда это хорошо, а иногда мешает найти компромисс, и в итоге решение вообще не принимается. В этом контексте, например, диалог с властью в режиме регуляторных и законотворческих инициатив оказывается эффективнее. Мы инициируем полезные для бизнеса законодательные изменения, а те, которые мешают развитию предпринимательства, стараемся заблокировать.

– А можно привести примеры нескольких крупных побед за последнее время?

– В прошлом году после съезда «Деловой России», на котором вместе с президентом России Владимиром Путиным обсуждались основные вопросы бизнеса (18 октября. – «Ведомости»), мы получили поддержку инициативы сохранить конкурентоспособность одной из наших самых перспективных отраслей – IT-сектора за счет продления до 2023 г. срока применения действующих пониженных тарифов страховых взносов. Кроме того, на съезде был поднят и впоследствии успешно разрешился вопрос поправок, усложняющих получение кредита для предприятий, имеющих налоговые льготы (например, гринфилдов). Там же нами была инициирована работа по упрощению деятельности несырьевых экспортеров – это исключение избыточных требований по валютному контролю. По этим и ряду других вопросов была большая публичная дискуссия, и мы рады, что многие из них удалось успешно разрешить.

Конечно, комфортно работать в режиме законодательных улучшений, когда экономика стабильная. Вот сейчас ситуация немного улучшилась, и мы хотим обеспечить экономический рост выше среднемирового уровня, но параллельно занимаемся колоссальным количеством пожаротушений.

– Как закон Яровой?

– Да, например, как закон Яровой. Пока системная работа уступает место ситуативной, т. е. решению проблем конкретных предприятий, в лучшем случае отраслей. Ведь часто речь идет о проблемах, которые не должны возникать в принципе или их можно было не доводить до крайности. Взять тот же вопрос с самозанятыми: «Деловая Россия» неоднократно предлагала варианты по их легализации на рынке труда – определению правового статуса, налогообложению – этим занимались мои предшественники, затем и я. А сейчас проблема приобрела катастрофический размах. Десятки миллионов людей находятся вне правового экономического поля – и что теперь? Оставить их без работы и загнать в тупик – это не то, что нам нужно. Позволить им не платить налоги, не контролировать качество их работы и их отношения с потребителем? Это приводит к тому, что разоряются компании, которые играют по правилам. В результате теневой сектор потихонечку выдавливает с рынков легальный малый бизнес.