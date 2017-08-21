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Гендиректор A.P. Moller-Maersk Сёрен Скоу Carsten Snejbjerg / Bloomberg

Когда этим летом группа A.P. Moller-Maersk стала одной из жертв вируса Petya, гендиректору Сёрену Скоу пришлось с трудом решать простейшую еще вчера задачу: нужно было связаться с подчиненными.

Maersk работает в 130 странах. Атака не сильно ударила по судам-контейнеровозам, сообщил ТАСС. Но оказалась пагубной для подразделения APM Terminals, управляющего работой десятков грузовых портов и контейнерных терминалов. В сутки через них проходит более 100 000 грузовых контейнеров. Работа некоторых портов была парализована несколько дней, а из-за этого пришлось ждать на рейде и судам. Затем надо было разбираться с сорванным расписанием, вызванными вирусами ошибками, восстанавливать базы данных... Словом, забот у Скоу и его подчиненных хватило еще надолго.

Июньская атака была настолько разрушительной, что датский конгломерат отключил все свои IT-системы, рассказал 52-летний Скоу на страницах FT: «Откровенно говоря, это был шокирующий опыт. Электронная почта перестает работать, недоступна вся адресная книга...» В конце концов он с подчиненными вышел из положения, наладив переписку по WhatsApp на личных смартфонах.

Аналитики ожидали, что группа, на долю которой приходится более 15% морских перевозок контейнеров, понесет убыток от кибератаки минимум в $50 млн, максимум – в $450 млн, продолжает FT. Однако на результатах II квартала, опубликованных в среду, 16 августа, инцидент сказался не сильно. Все еще впереди, предупреждает в официальном заявлении Скоу: «В последнюю неделю [второго] квартала мы стали жертвой кибератаки, которая преимущественно затронула системы [подразделений] Maersk Line, APM Terminals и Damco. В течение нескольких недель июля это отрицательно сказывалось на объемах деятельности и в итоге отразится на показателях III квартала. Мы ожидаем, что негативное влияние кибератаки на финансовые результаты будет доходить до $200–300 млн» (цитата по ТАСС).