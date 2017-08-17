Вирус NotPetya обошелся датской Moller-Maersk в $300 млн
М. Стулов / Ведомости
Датский логистический гигант Moller-Maersk оценил ущерб от вируса-шифровальщика NotPetya. Недополученная выручка от кибератаки обошлась компании в сумму от $200 млн до $300 млн, говорится в квартальном отчете Moller-Maersk.
Эпидемия компьютерного вируса-шифровальщика NotPetya началась 27 июня. В основном он поразил работу российских и украинских компаний. Вирус предупреждает пользователей, что все их файлы зашифрованы, а попытки самостоятельного восстановления бесполезны. Вирус требует перевести $300 в криптовалюте биткоин в обмен на разблокировку доступа. Но большой выручкой вирус похвастаться не может: судя по его биткоин-кошельку, он собрал выкуп лишь на $18 000.
Как выяснилось спустя несколько дней после начала атаки, вирус оказался вовсе не вымогателем. Он безвозвратно шифрует файлы, и возможность вернуть к ним доступ в коде вируса просто не предусмотрена. От вируса пострадали в основном украинские и российские компании, среди которых «Роснефть» и «Инвитро». Всего вирус заразил около 12 500 компьютеров в 65 странах.
Среди подразделений Moller-Maersk основной удар пришелся на Maersk Line, занимающуюся морской транспортировкой контейнеров (в 2016 г. Maersk Line заработала в общей сложности $20,7 млрд, в подразделении работают 31 900 человек). Как только компания заметила атаку, она изолировала зараженные сегменты. Поэтому на работе шести из девяти структур Moller-Maersk, которые не связаны с перевозкой контейнеров в принципе, вирус не сказался.
Но вот Maersk Line, APM terminals и Damco, чьи системы подключены к системам партнеров, пришлось отключиться. 28 июня Moller-Maersk восстанавливала IT-инфраструктуру и 29 июня уже принимала заказы. С 3 по 9 июля Maersk Line, Damco и APM Terminals постепенно возвращались к нормальной работе.
Эта кибератака — ранее неизвестный тип вредоносной программы, против которой не помогли ни обновления Windows, ни антивирусные программы, пишет компания в своем отчете. Чтобы противостоять подобным вирусам в будущем, Moller-Maersk будет защищаться иными способами.
Как защититься от вируса-шифровальщика
Александр Рюмин / ТАСС
И домашним, и корпоративным пользователям нужно обновлять системы безопасности (включая антивирус) и операционную систему вместе с появлением их новых версий
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Depositphotos / PhotoXPress
Создавайте резервные копии данных. Они позволят восстановить файлы, а зараженный жесткий диск можно будет просто отформатировать
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Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images
Не открывайте подозрительные письма и предупредите об опасности своих сотрудников. Часть заражений случались из-за писем в отделы кадров украинских компаний – сотрудники получали якобы резюме от соискателей. На самом деле при открытии они запускали заражение. Вредоносный контент могут содержать любые вложения – doc, docx, xls, xlsx, rtf. Сотрудникам нужны регулярные тренинги по безопасности и регулярные проверки. Причем на тренингах нужно демонстрировать практические примеры методов социальной инженерии
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Vadim Ghirda / AP
Недостатки систем защиты нужно выявлять регулярными аудитами систем безопасности и тестированием на проникновение. Заказать эту услугу можно у профильных компаний
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Андрей Гордеев / Ведомости
Нельзя скачивать никакое программное обеспечение из непроверенных или подозрительных источников
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Андрей Гордеев / Ведомости
Если компания может без ущерба для бизнеса перейти на менее популярную ОС, нужно это сделать. Две последние волны шифровальщиков (WannaCry и модификация Petya) нацелены на популярные Windows-системы. По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в мае они были установлены на 91,64% компьютеров в мире. Киберпреступники ориентированы на извлечение максимальной выгоды. Но в долгосрочной перспективе, если популярность Windows пойдет на спад, это спровоцирует всплеск появления вирусов под Mac и другие ОС
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Yoshikazu TSUNO / AFP
Не вставляйте в компьютер неизвестные флешки
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Если шифровальщик проник в какую-то часть сети, быстро ее изолируйте. Если компьютер уже начал шифроваться, то нужно его сразу выключить
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Андрей Гордеев / Ведомости
В случае заражения экстренно поменяйте все пароли привилегированных пользователей и отберите права администраторов у всех, кому они не нужны. Также пока все компьютеры сети не получат обновлений, не подключайте к ней ноутбуки
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Depositphotos / PhotoXPress
Не платите выкуп: это лишь спонсирование киберпреступников, и не факт, что они вышлют ключи дешифрования. Советы давали Acronis, «Доктор Веб», CheckPoint, Positive Technologies, Group-IB