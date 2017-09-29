«Конечно, обидно, что не включили в 100 лучших»

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Профессиональный хоккеист Евгений Малкин Евгений Разумный / Ведомости

На следующей неделе в Северной Америке стартует очередной сезон в самой сильной хоккейной лиге мира – NHL. Самый титулованный российский хоккеист за океаном, Евгений Малкин, вместе со своей командой Pittsburgh Penguins будут пытаться в третий раз подряд завоевать главный приз турнира – Кубок Стэнли. В активе воспитанника магнитогорского хоккея уже три победы в Кубке Стэнли (до Малкина подобное удавалось лишь трем россиянам: Сергею Брылину, Игорю Ларионову и Сергею Федорову), но три раза подряд одной команде кубок не удавалось выиграть с начала 80-х гг. прошлого века, когда доминировала New York Islanders. В карьере Малкина много эпизодов, которые отлично смотрелись бы в голливудском байопике. Например, хоккеиста не хотели включать в юношескую сборную Уральского региона. Или побег в 2006 г. из магнитогорского «Металлурга», с которым только что подписал контракт, в Питтсбург, чтобы осуществить свою мечту – играть в NHL. Тогда 19-летнего игрока уговаривал вернуться председатель совета директоров ММК и владелец «Металлурга» Виктор Рашников. Хоккеист не вернулся, а сейчас, оглядываясь назад, признает, что совершил ошибку, поддавшись на уговоры и подписав с магнитогорским клубом контракт.

В NHL карьера Малкина сложилась отлично. Тем удивительнее оказалось то, что эксперты, собранные NHL, не включили Малкина в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет, обнародованный в январе 2017 г. Через пять месяцев Pittsburgh Penguins выиграли очередной Кубок Стэнли, а вице-капитан команды Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 очков в 25 встречах.

Но осуществить свою мечту и поехать в будущем году на Олимпийские игры в Пхенчхан, чтобы выиграть первое в карьере олимпийское золото, у Малкина не получится – NHL запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде. В интервью «Ведомостям» Малкин пообещал сконцентрироваться на новом Кубке Стэнли.

– Pittsburgh Penguins в этом году завоевали Кубок Стэнли второй раз подряд, а подтверждать титул всегда сложнее, чем завоевывать. И это очень результативный год для вас лично. Как вы оцениваете его и для себя, и для команды?

– Да, защищать Кубок Стэнли гораздо сложнее, чем выигрывать в первый раз. Но у нас была, конечно, большая мотивация, так как почти вся команда, костяк – все игроки, которые год назад выиграли, – сохранился, у нас было всего одна или две замены. Все ребята были знакомы, все были в хорошем настроении. Я помню лето 2008 г., когда мы первый раз проиграли «Детройту» в финале. Это было самое ужасное лето в моей жизни, я был подавлен, расстроен, очень тяжело проигрывать впервые. Я тогда думал об этом каждый день, пересматривал видео игр. Но когда ты выигрываешь, у тебя появляется огромное количество сил, энергии. Тебе хочется тренироваться, хочется доказывать, хочется выходить на лед, резвым входить в зал. Сейчас у нас задача еще сложнее – защищать титул уже третий год подряд будет еще тяжелее, но мы готовы к этому. Понимаем, что будет сложно, но мы знаем, что у нас есть все для этого: сохранился костяк команды, лидеры, хорошая молодежь, хорошие вратари, тренер, который может нас сплотить, может найти правильные слова для победы.

– Многие журналисты и коллеги называют вас лучшим хоккеистом мира, у вас много личных и командных наград. Но в список 100 лучших хоккеистов NHL, который составляли к 100-летнему юбилею лиги, вас не включили. Вас это задело?

– Конечно, это задело, и, конечно, я расстроился, я не буду этого скрывать. Но опять же кто-то скажет, что считает меня лучшим игроком, спросите другого – он скажет, что я не вхожу в сотню лучших. У каждого свое мнение, кому-то нравится моя игра, кому-то – нет. Я стараюсь каждый день выкладываться, каждый день доказывать, что я являюсь хорошим игроком. Я прикладывал все усилия, чтобы мы второй раз [подряд] выиграли Кубок Стэнли, но если кому-то моя игра не нравится, я ничего не могу с этим поделать. И конечно, обидно, что не включили в 100 лучших, но за 100 лет было столько мощных, крутых хоккеистов, что, конечно, тяжело было включить в топ всех. Не включили не только меня, но и других хороших игроков, которые тоже наверняка расстроились. Что делать, буду тренироваться, буду доказывать. У меня складывается неплохая хоккейная карьера, поэтому на данном этапе меня все устраивает. Я доволен своей командой, доволен своей игрой, но опять же буду сильнее тренироваться, доказывать.