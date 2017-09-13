Как Путин хоккей смотрел

Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин вместе с участниками суперсерии 1972 г. сходил на матч юных хоккеистов в Сочи. На фото глава государства после матча, проходившего на ледовой арене «Шайба»

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