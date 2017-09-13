Как Путин хоккей смотрел
Президент вместе с участниками суперсерии 1972 года сходил на матч юных хоккеистов в Сочи
Президент России Владимир Путин вместе с участниками суперсерии 1972 г. сходил на матч юных хоккеистов в Сочи. На фото глава государства после матча, проходившего на ледовой арене «Шайба»
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Глава государства пообщался с юнными хоккеистами после матча в рамках встречи с участниками хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 г.
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Канадский хоккеист Пэт Стэплтон (слева), президент России Владимир Путин (справа), хоккеист Вячеслав Анисин (на дальнем плане) и канадский хоккеист Пит Маховлич (на первом плане) во время матча
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Канадский хоккеист Пит Маховлич, первый зампредседателя думского комитета по физической культуре Вячеслав Фетисов, канадский хоккеист Дэннис Халл, президент России Владимир Путин (слева направо) и хоккеист Борис Михайлов (справа)
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