9 самых высокооплачиваемых спортсменов и их спонсоры

Максим Стулов / Ведомости

Многократный чемпион по смешанным единоборствам Федор Емельяненко за год заработал $2 млн. По данным издания, в 2000-е в Японии боец рекламировал рингтоны и мелодии вместо гудков, позже сотрудничал с Toyota. В Корее он продвигал Snickers и мед. В России Емельяненко снялся в ролике для оренбургского спортклуба «Боец», рекламировал микроавтобус Mercedes и «Ударные вклады» «Евросиб Банка» (в 2014-м его лишили лицензии). В разное время сотрудничал с компаниями «Мортон», «Евраз», «Металлоинвест», Summa group, рекламировал спортивное питание Sport Victory Nutrition, одежду Affliction, Forward, «Северный десант» и прочие бренды, уточняет Forbes

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