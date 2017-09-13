Хоккеист Александр Овечкин станет лицом сети пиццерий Papa John’s в России

Контракт со спортсменом может стоить компании до нескольких миллионов долларов в год

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Предполагаются трансляции в интернете и участие спортсмена в фотосессиях – его изображения появятся на билбордах в Москве и Петербурге, сообщил Уинн и подтвердил Абрутин Андрей Гордеев / Ведомости

Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин станет официальным лицом бренда «Папа Джонс» в России, сообщила компания PJ Western, мастер-франчайзи американской сети ресторанов Papa John’s International в России и Белоруссии. Агент хоккеиста – партнер Bruin Sports Capital Дэвид Абрутин подтвердил информацию и добавил, что контракт подписан на несколько лет.

Овечкин в 2016 г. уже снимался в англоязычной рекламе Papa John’s – это было его благотворительное сотрудничество с франчайзи Papa John’s International в США, сообщил представитель PJ Western и подтвердил представитель Papa John’s International.

В России PJ Western запустит федеральную рекламную кампанию, рассказал президент PJ Western Кристофер Уинн: Овечкин снимется в рекламных роликах, которые будут транслироваться федеральным и региональным телевидением в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Новосибирске, Краснодаре четыре недели ноября.

500 голов Александр Овечкин первым из российских хоккеистов забросил в НХЛ 500 шайб, а по набранным в НХЛ очкам он уступает только Сергею Федорову. Он также единственный из российских хоккеистов, кто забивал 50 и более голов в семи сезонах, – а всего в истории НХЛ еще только два хоккеиста добивались такого результата, и это Уэйн Гретцки и Майк Босси. А еще Овечкин – самый молодой дебютант в истории сборной России.

Также предполагаются трансляции в интернете и участие спортсмена в фотосессиях – его изображения появятся на билбордах в Москве и Петербурге, сообщил Уинн и подтвердил Абрутин.

Стоимость контракта с хоккеистом директор брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев оценивает максимум в $3 млн в год. Спортсменов часто привлекают к рекламе товаров народного потребления, знает Андреев, тем более что пицца – продукт, который заказывают на время просмотра спортивных матчей, она ассоциируется со спортом.

Летом этого года PJ Western объявила об амбициозных планах развития сети пиццерий в России и странах СНГ: до конца 2017 г. компания намерена увеличить число ресторанов до 150 с нынешних 119, собственных и по франшизе, а через пять лет довести их число до 450. По данным Euromonitor International, на российском рынке Papa John’s занимала 1,7% с оборотом 1,4 млрд руб. в 2016 г. В мире американская Papa John’s – третья по величине сеть доставки пиццы: 5000 ресторанов в 45 странах.

Овечкин занял первое место в 2017 г. в рейтинге «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» российского Forbes, его заработок оценен в $14 млн. В 2008 г. спортсмен подписал первый в истории НХЛ контракт на девятизначную сумму: $124 млн за 13 лет. Журнал называл его самым успешным в коммерческом смысле российским хоккеистом – у него длинные рекламные контракты с Nike, Gatorade и Bauer. В 2016 г. Овечкин заключил рекламный контракт с банком «Открытие». Он действует до мая 2018 г., сообщил представитель «Открытия»: «Сотрудничество с одним из самых популярных хоккеистов положительно повлияло на узнаваемость бренда банка «Открытие».