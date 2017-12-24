Владелец одной из крупнейших компаний Южной Кореи рассказывает, почему Lotte удваивает инвестиции в России, продает бизнес в Китае и создает новый гостиничный бренд

Статья опубликована в № 4478 от 25.12.2017 под заголовком: Шин Донг Бин: инвестиции Lotte в России – более $2 млрд

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Председатель правления Lotte Group Шин Донг Бин Евгений Егоров / Ведомости

Уходящий год определенно войдет в корпоративную историю Lotte Group, пятого по величине холдинга Южной Кореи. Lotte, отмечающая в 2017 г. 50-летний юбилей своего бизнеса в Корее, весной этого года открыла в Сеуле 555-метровый небоскреб Lotte World Tower, одно из самых высоких зданий в мире, в котором разместилась штаб-квартира Lotte Group, «лучший отель в Корее» под новым брендом Signiel, люксовые апартаменты, магазины, рестораны и проч. Открытие Lotte Tower имеет символическое значение не только для Lotte Group, но и для всей Южной Кореи, ибо до сих пор самое высокое здание на Корейском полуострове располагалось в столице КНДР Пхеньяне, а соперничество и противостояние двух стран и двух режимов во всех областях идет уже более полувека.

И в этом году противостояние серьезно обострилось. Северная Корея начала испытания ракет, потенциально способных нести ядерное оружие и достичь территории США. Южная Корея, связанная с США договором о безопасности, разместила на своей территории американский противоракетный комплекс. По злой иронии судьбы этот комплекс был размещен на территории гольф-клуба, принадлежащего одной из компаний Lotte – группа передала участок корейскому правительству. Коммунистический Китай, исторически поддерживающий коммунистическое правительство КНДР, счел это недружественным шагом; в магазинах Lotte в Китае тут же обнаружились нарушения (группе пришлось закрыть большую часть из них), а китайским туристам (дающим львиную долю выручки магазинам Lotte duty free в Южной Корее) было настоятельно не рекомендовано посещать соседнюю страну. Оборот гипермаркетов Lotte в Китае в III квартале этого года рухнул до $278 000 по сравнению с $264 млн за тот же период 2016 г., сообщает Reuters. Китайские туристы в 2016 г. обеспечили корейским магазинам Lotte duty free около 70% оборота, писала сингапурская газета The Straits Times.

Параллельно в Южной Корее идет расследование коррупционного скандала, связанного с финансированием крупнейшими компаниями страны Цой Сун Силь, подруги президента страны Пак Кын Хэ, занимавшей этот пост до марта 2017 г. Пак была подвергнута импичменту, а следователи начали с пристрастием изучать бухгалтерию чеболей.

Lotte Group Многопрофильный холдинг

Основатель: Шин Гёк Хо

Финансовые показатели (2016 г.):

выручка – $76,3 млрд,

операционная прибыль - $4,7 млрд.

Первая компания была основана в 1948 г. в Токио. В Южной Корее работает с 1967 г. с момента создания кондитерской фабрики Lotte Confectionery. Сейчас Lotte Group ведет бизнес в 30 странах и объединяет более 60 компаний в области ритейла, девелопмента, производства продуктов питания, химической промышленности, гостиничного бизнеса, финансов, страхования и т.д.

В августе по делу о коррупции был осужден на пять лет тюрьмы вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, фактический руководитель компании и наследник империи Samsung (холдинг оспаривает этот приговор, сообщает Reuters). А в пятницу, 22 декабря, сеульский суд огласил решение по делу руководителей Lotte. Основатель группы 95-летний Шин Гёк Хо осужден на четыре года за злоупотребление доверием и растрату, но не был заключен под стражу по состоянию здоровья, передали информагентства. Его сын, председатель правления Lotte Group Шин Донг Бин, был также признан виновным в злоупотреблении доверием и растрате и приговорен к 20 месяцам тюрьмы с отсрочкой приговора на два года (прокуроры просили по этому делу для Шина 10 лет лишения свободы; следствие по делу о финансировании Цой Сун Силь продолжается, прокуроры просят четыре года, сообщило Reuters). То, что суд не стал лишать руководителя Lotte Group свободы, – очень позитивный итог для компании, единодушны аналитики в Южной Корее: это позволит группе сохранить управляемость в условиях, когда ее бизнес несет потери из-за проблем с Китаем.

Как ни цинично это звучит, от проблем, которые испытывает Lotte в Корее, может выгадать Россия: как минимум часть корейских денег вместо Китая могут быть вложены в нашей стране. Собственно, это уже происходит: в этом году группа открыла отель в Санкт-Петербурге, купила гостиницу во Владивостоке и удваивает мощности своей кондитерской фабрики в Калуге – совокупные инвестиции Lotte Group в России превысят $2 млрд. Об этом «Ведомостям» рассказал Шин, посетивший Санкт-Петербург осенью этого года. Интервью проходило в новом Lotte Hotel St. Petersburg.

– В интервью «Ведомостям» в феврале 2015 г. вы объявили о дополнительных инвестициях Lotte в Россию в размере $500 млн в течение 2015–2017 гг. Эти инвестиции уже осуществлены?

– В декабре 2015 г. я получил от президента России орден Дружбы. И тогда я пообещал господину Путину, что до конца 2017 г. мы вложим в Россию $500 млн. Но в действительности мы удвоили эту сумму: до конца этого года в Россию будет вложен $1 млрд. Часть этих инвестиций – этот петербургский отель.

100 млн туристов 555-метровый, 123-этажный небоскреб Lotte World Tower был открыт в этом году после более 20 лет согласований и строительства, топ-менеджмент Lotte во главе с Шин Донг Бином переехал в новую штаб-квартиру в августе 2017 г. Но большую часть здания будут занимать общественные помещения – торговый центр, отель, рестораны... «Небоскреб уже стал одной из главных туристических достопримечательностей Кореи. А через два-три года Lotte World Tower будет привлекать в Корею 100 млн туристов в год – это вдвое больше, чем все население Кореи, – говорит Шин. – Из них 20 млн будут иностранными туристами. Потому что помимо небоскреба в комплекс входит торговый центр – сейчас он четвертый по размерам в мире. Это очень привлекательный туристический объект, и благодаря этому сооружению очень многие люди заходят приехать в Корею».

– Учитывая, что изначально вы вложили в Россию $500 млн, совокупные инвестиции Lotte в нашу страну достигли $1,5 млрд?

– Больше. Считая кондитерскую фабрику в Калуге, бизнес-центры в Москве и отели, инвестиции Lotte в России – более $2 млрд.

– Я слышал, что вы собираетесь удваивать производство в Калуге?

– Сейчас мы выпускаем в Калуге Choco-Pie на одной производственной линии, но в настоящий момент мы удваиваем мощности – это произойдет до конца декабря. Кроме того, мы монтируем линию по выпуску конфет – она будет закончена в начале следующего года. Наш кондитерский бизнес развивается в России очень хорошо.

– Калужские инвестиции входят в эти $2 млрд?

– Да.

– Въездной туризм на российском Дальнем Востоке растет очень бурно, в том числе и благодаря безвизовому соглашению между Россией и Кореей. Между тем во Владивостоке до сих пор нет ни одного отеля глобальной гостиничной сети. Lotte Hotels & Resorts может прийти во Владивосток?

Шин Донг Бин председатель правления Lotte Group Родился 14 февраля 1955 г. в Токио. Окончил христианский университет Aoyama Gakuin (Токио), получил степень MBA в Columbia Business School

1981 начал работать в Nomura Securities, с 1982 г. – исполнительный директор Nomura International Ltd.

1988 начал работать в Lotte Shoji – компании, продающей сладости и напитки в Японии

1990 управляющий директор Honam Petrochemical (ныне Lotte Chemical)

1997 заместитель председателя правления Lotte Group

2011 назначен председателем правления Lotte Group

– Мы находимся на финальной стадии покупки существующего отеля во Владивостоке. (4 декабря на сайте администрации Приморского края появилось сообщение, что Lotte выкупила 5-звездочный отель во Владивостоке, ранее принадлежавший компании Hyundai. – «Ведомости»).

– Отель во Владивостоке будет работать под брендом Lotte?

– Да. Кроме того, достраивается отель в Самаре (которым Lotte Hotels будет управлять по контракту. – «Ведомости»), он должен быть открыт в марте-апреле – мы должны сделать это до начала чемпионата мира по футболу.

– Ен Док Сон, бывший президент Lotte Rus, стал президентом Lotte Hotels & Resorts, а Мортен Андерсен, бывший генеральный менеджер Lotte Hotel Moscow, – управляющим вашего нового флагманского отеля Signiel Hotel. Это сигнал для ваших менеджеров: Россия может быть трамплином для их карьеры в Lotte Group?

– (Улыбается.) Думаю, да. Ен Док Сон повышен, назначен заместителем председателя правления Lotte Group и теперь отвечает за подразделения сферы услуг в группе, включая отели, магазины duty free и проч.

Генеральный менеджер петербургского отеля Уве Кунц – австриец, раньше работал в Москве. Мы инвестируем не только в оборудование, мы хотим больше инвестировать в людей.

Прозрачность важна

– В этом году вы объявили о новой стратегии Lotte, которая должна превратить вашу группу в Lifetime Value Creator. Что имеется в виду?

– Мы начинали как кондитерская компания, и мы знаем, что брендинг – одна из самых важных вещей. С тех самых пор мы диверсифицировали наш бизнес – у нас есть отели, розничная торговля и др., но все наши бизнесы, за исключением нефтехимии, – в2с. А в бизнесе с конечными покупателями брендинг – ключ к успеху. Основные потребители нашей кондитерской продукции – дети. Но дети вырастают и становятся посетителями наших магазинов, могут жить в квартирах, построенных нами, останавливаться в наших отелях... Поэтому мы и говорим о создании пожизненных ценностей.

– Новая стратегия меняет ту, что была принята в 2009 г., – в соответствии с ней к 2018 г. Lotte должна была войти в число 10 крупнейших компаний Азии с оборотом в 200 трлн вон ($180 млрд). Этой цели добиться вам не удастся: оборот группы вырос с 42 трлн вон в 2008 г. до лишь 92 трлн вон в 2016 г. Почему?

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