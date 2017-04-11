В Сеуле открылся самый высокий отель в мире

Lotte Group завершила строительство Lotte World Tower — одного из пяти самых высоких зданий в мире и самого высокого на Корейском полуострове. Для сооружения 555-метрового небоскреба стоимостью $3,5 млрд была cоздана отдельная компания, которую возглавил лично основатель холдинга Lotte Шин Гёк Хо. «Туризм – это высокотехнологичная индустрия, и она станет драйвером развития Кореи в будущем», – цитирует 95-летнего бизнесмена Korea JoongAng Daily.

В новом небоскребе Lotte – 123 надземных этажа. На нижних этажах расположены магазины, банки и офисы, медицинский и фитнес-центры. Этажи с 42 по 101 занимают офисы, апартаменты и отель. Этажи со 108 по 114 сдаются только поэтажно, один из них займет Шин Гёк Хо, сообщила Korea JoongAng Daily. На самых верхних этажах (117–123) расположены зоны общего доступа, например смотровая площадка. Два лифта, перемещающиеся со скоростью 600 м/мин, способны доставить на нее более 100 человек, смотровая площадка вмещает одновременно 900 человек, пишет The Korea Herald.

Первые эскизы (1989-1994 гг.) 1-4. Варианты дизайна бюро Okuno Design and Associates (Япония) 5. Варианты дизайна бюро Kurokawa Design (Япония) 1/10 Развитие идей (1995-1997 гг.) 1. Дизайн бюро Okuno Design and Associates (Япония) 2. Дизайн бюро Kurokawa Design (Япония) 3-5. Варианты дизайна бюро RTKL (США) 2/10 Оммаж Эйфелю (2000 - 2004 гг.) 1. Дизайн бюро WAT&G (США) 2. Дизайн бюро RTKL (США) 3. Дизайн бюро Okuno Design and Associates (Япония) 4. Дизайн бюро Geo Akamatsu (Япония) 5. Дизайн бюро HOK (США) 3/10 Корейский взгляд (2004 г.) 1-3. Варианты дизайна бюро Seo-han (Корея) 4-5. Варианты дизайна бюро Il-gun (Корея) 4/10 Вдохновляясь природой (2005-2006 гг.) 1-2. Варианты дизайна бюро KPF (США) 3-4. Варианты дизайна бюро HOK (США) 5. Дизайн бюро SOM (США) 5/10 Корейский взгляд-2 (2008 г.) 1. Дизайн бюро DA Group (Корея) 2. Дизайн бюро Samoo Design (Корея) 3. Дизайн бюро Hee-rim (Корея) 6/10 Фостер и другие (2008 г.) 1. Дизайн бюро Pelli Clarke Pelli (США) 2. Дизайн бюро DeStefano and Partners (США) 3. Дизайн бюро Foster + Partners (США) 4. Дизайн бюро KPF (США) 7/10 Выбор сделан (2009 г.) 1-3. Одобренный дизайн, разработанный бюро KPF (США) 8/10 Мастер-план (2011 г.) 1. Вид Lotte World Tower днем 2. Вид Lotte World Tower ночью 3. Вид на смотровую площадку 9/10 А.Губский / Ведомости Строительство Lotte World Tower (февраль 2015 г., возведено 94 надземных этажа) 10/10

Самым сложным оказалось не собственно строительство, а согласование проекта. Оно длилось почти 20 лет, а расходы компании на получение разрешения составили $100 млн, рассказывал в интервью «Ведомостям» председатель правления Lotte Group Шин Донг Бин.

Не вписались на 3% Церемония закладки первого камня Lotte World Tower состоялась в 2005 г., затем строительство было отложено из-за ограничений по высотности, введённых в этом районе из-за находящегося поблизости аэропорта. «Неподалеку от нашей башни располагается небольшой аэродром, который используется по большей части корейскими ВВС, – рассказывал Шин Донг Бин «Ведомостям». – Возникла серьезная дискуссия: нарушает ли наш небоскреб высотный регламент, который требуется аэродрому, или нет. Переговоры продолжались почти 20 лет, и в результате мы потратили почти $100 млн, чтобы развернуть взлетно-посадочную полосу аэродрома на три градуса. Ограничения были сняты в 2009 г., в феврале 2010 г. строительство возобновилось. Архитектурный проект Lotte World Tower выполнен бюро Kohn Pedersen Fox.

Lotte Group, пятый по величине чеболь Южной Кореи, занимается производством продуктов питания и напитков, розничной торговлей, строительством, нефтехимией. В гостиничный бизнес компания пришла в 1977 г., тогда открылся первый Lotte Hotel в Сеуле — первый пятизвездочный отель Южной Кореи. Первый заграничный отель Lotte появился в Москве в 2010 г., и его успех убедил руководство чеболя, что Lotte Hotels & Resorts может быть конкурентна и в международном масштабе: были открыты отели во Вьетнаме, куплен легендарный отель New York Palace. Pуководить новым отелем в Lotte World Tower поставили Мортена Андерсена, который до этого возглавлял Lotte Hotel Moscow.

Отель в Lotte World Tower — премьера нового бренда Signiel, под которым будут работать отели топ-класса - «шестизвездочные», как характеризовал их Шин Донг Бин. Во внутренней классификации Lotte бренд Signiel стоит выше бренда Lotte Hotel, под которым работает московский отель и этим летом будет открыт отель в Санкт-Петербурге. В 2019 г. компания планирует открыть отель Signiel в Пусане, в дальнейшем Lotte хочет сделать этот бренд глобальным.

Еще один новый бренд, созданный Lotte Group для своего небоскреба, – Premiere 7. Так называются семь этажей со 108 по 114, которые сдаются только поэтажно. По желанию клиента этаж можно превратить в частную резиденцию, офисное пространство или банкетный зал. Один из этих этажей займет основатель Lotte Шин Гёк Хо, сообщила Korea JoongAng Daily.

Signiel Seoul расположен на 76-101 этажах Lotte World Tower и включает 235 номеров, в том числе самый дорогой гостиничный номер Южной Кореи – «Королевский сьют» площадью 353 кв. м, занимающий 101-й этаж. Сутки проживания в нем оценены в 20 млн корейских вон — чуть больше 1 млн руб. по текущему курсу. Цены на размещение в номерах категории Deluxe начинаются с 430 000 вон (чуть больше 21 000 руб. по текущему курсу).

В Signiel Seoul будут работать четыре ресторана и бара. Меню для флагманского ресторана Stay и бара The Lounge разработал титулованный французский шеф Янник Аллено. Сейчас тремя звездами отмечены его рестораны Pavillon Ledoyen в Париже и 1947 в отеле Le Cheval Blanc в Куршевеле. Всего Groupe Yannick Alléno управляет 16 ресторанами по всему миру.