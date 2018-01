«Я уже богат, и деньги мне не нужны»

Основатель Eataly Оскар Фаринетти Stefano Rellandini / Reuters

Продав в 2002 г. основанную отцом сеть магазинов, торгующих электроникой, за 400 млн евро, Оскар Фаринетти переключился на сельское хозяйство. «Весь мир хочет есть итальянские продукты», – объясняет он. Вырученное от продажи Фаринетти вложил в производство различных продуктов питания – от пасты до прошутто, от вина до пива. А в 2004 г. придумал революционный концепт – Eataly, объединивший под одной крышей продуктовый рынок, рестораны, кулинарную школу и библиотеку. Всего за 10 лет, прошедших с открытия первого Eataly, компания стала глобальной: Eataly появились в мегаполисах 15 стран мира, оборот превысил 0,5 млрд евро и это только начало, уверен Фаринетти.

В этом году предприниматель реализовал еще один амбициозный замысел: в ноябре в Болонье открылся FICO Eataly World – крупнейший в мире агрогастрономический парк площадью 10 га, где можно увидеть весь цикл производства продуктов питания и попробовать их. В FICO 200 наименований сельскохозяйственных растений и 200 животных, 200 компаний-резидентов, включая 40 производителей продуктов питания и 40 ресторанов, кафе и киосков с едой. Создатель FICO надеется, что парк даст огромный толчок развитию индустрии туризма в регионе и в год его будет посещать 6 млн человек (это в 3 раза больше, чем принимает знаменитый флорентийский музей Уффици).

Именно в FICO мы встречаемся для интервью. Фаринетти выбрал для разговора винный бар, но там очень громкая музыка, и я предлагаю ресторан по соседству. Предприниматель соглашается, заказывает бутылку белого вина и закуски. Мы садимся у стены с неприметной дверью, и тут я понимаю, что эта дверь – на внутреннюю территорию парка, туда, где фермы и насаждения. И оказывается, что Фаринетти в Италии – настоящая звезда, да еще и такая, с которой приятно поговорить: каждый второй проходящий мимо нас останавливается, чтобы поблагодарить предпринимателя за его новый проект, у кого-то в руках оказывается новая книга Фаринетти, и он просит автограф... Предприниматель успевает уделить время всем, но не теряет нити нашего разговора.

– Всего за 10 лет Eataly стала глобальной компанией, оборот достиг 0,5 млрд евро. В чем ваш секрет?

– Секрет – в моей стране, Италии, с ее потрясающим разнообразием продуктов питания. Весь мир хочет есть итальянскую еду – пиццу, пасту и т. д. До Eataly не было единого формата, который объединял бы рынок, рестораны и кухни – учебные классы. Мы начали в 2007 г.: первый Eataly появился в Турине, второй – в Болонье. [Первым зарубежным рынком для Eataly] стала Япония – и это было очень сложно, потому что ментальность там совсем другая, но было важно, чтобы мы открылись там. Затем – США: мы открылись в 2010 г. в Нью-Йорке на углу 5-й авеню и Бродвея. Затем мы открыли Eataly в Чикаго, Бостоне, второй Eataly в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе... Америка дает нам очень большую долю оборота. Мы присутствуем уже в 15 странах, но всего в мире 195 стран, и мы хотим прийти в каждую. В [Западной] Европе и Северной Америке мы развиваем бизнес самостоятельно или с миноритарными партнерами, в других частях света – в Москве, Стамбуле, на Ближнем Востоке, в Корее, Японии и т. д. – через франшизу. (Изначально я начал бизнес в Японии самостоятельно, но затем изменил схему на франчайзинговую, потому что было очень сложно.)

Оскар Фаринетти Основатель Eataly Родился 24 сентября 1954 г. в г. Альбе (Пьемонт, Италия) в семье вице-мэра Альбы Паоло Фаринетти. Изучал бизнес и коммерцию в Туринском университете. В 1976-м присоединился к семейной компании UniEuro

1978 Входит в совет директоров UniEuro, позже становится гендиректором и президентом компании

2002 Продает UniEuro британской сети Dixons

2004 Основывает компанию Eataly

2007 Открывает в Турине первый Eataly

2009 Издает первую книгу – Coccode. Il marketing-pensiero di Oscar Farinetti («Ко-ко-ко. Размышления о маркетинге Оскара Фаринетти»). Затем в 2011 г. – Un viaggio in barca a vela da Genova a New York («Путешествие под парусом из Генуи в Нью-Йорк»), в 2012 г. – Lezioni di cittadinanza. Per diventare piu umani («Уроки гражданства. Как стать более человечными»), в 2015 г. – Migliorare si puo – 300 consigli dai migliori («Как стать лучше. 300 советов от лучших») и др.

2017 Открывает Eataly в Москве и FICO Eataly World в Болонье

Следующие открытия: в феврале – в Стокгольме (в самом центре, в историческом здании), в октябре – в Париже (это очень важное открытие, поскольку французы прекрасно разбираются в еде) и затем – в Лас-Вегасе. В 2019 г. мы откроемся в Лондоне, а в 2020 г., надеюсь, откроемся в Шанхае и затем в Пекине. А после выйдем в Индию.

История, рассказанная с начала

– Парк FICO, который вы только что открыли, не станет конкурентом Eataly?

– FICO Eataly World будет всего один в мире и создан для того, чтобы привлекать туристов со всех частей света. Eataly я открываю в разных городах мира, чтобы жители этих городов смогли попробовать итальянскую кухню у себя дома. FICO я открыл для того, чтобы позвать людей в Италию.

– Как родился проект FICO?

– Родился у меня в голове четыре года назад. По одной причине: мне захотелось рассказать историю продуктов питания с самого начала, а не с конца. Потому что стол с приготовленными блюдами – это конец истории. А начало – это апельсиновые деревья, виноградные лозы, куры, несущие яйца, – все это мы собрали здесь, в FICO. Здесь вы можете не только увидеть, откуда берутся те или иные продукты, не только их попробовать, но и научиться их готовить (если у вас есть такое желание).

В FICO работает 50 гидов, поскольку это не коммерческий проект, не магазин. Да, здесь есть и рестораны, и магазины – но лишь для того, чтобы финансировать образовательную часть проекта.

– Но ваши критики говорят, что FICO – это итальянская IKEA.

– Глупость. IKEA не высаживает у себя в магазинах деревья из разных регионов, чтобы показать биологическое разнообразие. Вы говорите словами из The Guardian. 99% мировых СМИ, которые написали о FICO, оценили проект позитивно. Единственная негативная статья была в The Guardian. Наверное, это такая [маркетинговая] позиция: если все пишут «хорошо», я напишу «плохо», и тогда заметят и прочтут меня. Это глупость: даже ребенок понимает, что это не торговый центр. На первом месте – просвещение, коммерция – потом.

– В FICO вы поставили себе очень высокую планку – 6 млн посетителей в первый год, т. е. 15 000–20 000 человек в день. Первые результаты работы FICO подтверждают, что вы эту планку возьмете?

– Да. В первые недели мы превысили план на 20%. Чтобы проект был устойчивым, нам нужно в первый год достичь оборота в 55 млн евро, 62–63 млн – во второй год и 70 млн – в третий.

В первые выходные декабря нас посетило 60 000 человек, т. е. по 30 000 человек в день. Я полагаю, что январь – февраль будут сложными месяцами – в это время немного туристов, но со второй половины марта начнется рост. А бум придется на лето, потому что Романью в год посещает 21 млн туристов, Милан – 8 млн, Венецию – 22 млн, Рим – 7 млн. Я надеюсь, что они сядут в поезда и приедут в Болонью, в FICO.

Я надеюсь, что в этом году FICO посетит 300 000 школьников, которые увидят животных, растения, информационные павильоны... Это для меня важнее, чем цифры доходов.

– Почему вы выбрали для FICO именно Болонью?

– По нескольким причинам. Во-первых, это логистика. У нас фантастические поезда, и дорога в Болонью из Милана занимает 1 час, из Турина, Рима и Венеции – 2 часа. Во-вторых, это история и гастрономия. В Болонье находится старейший университет в мире, и это столица Эмилии-Романьи – региона с самым большим числом продуктов, контролируемых по наименованию и происхождению: DOP, DOCG, IGP и проч. В-третьих, потому что отличное здание, в котором разместился FICO, до этого пустовало. А мой принцип – не строить ничего нового. Потому что в Италии насчитывается 25 млн зданий, из них 6 млн – пустующих, и 2 млн из этих 6 млн – общественные здания, принадлежащие правительству, муниципалитетам и проч. Четвертая причина в том, что, по моему мнению, политики в Эмилии-Романье и Болонье самые толковые, быстрые и честные в Италии. В других регионах сложнее из-за бюрократии.

Трехколесный грузовик Специально для FICO знаменитый итальянский производитель шоссейных велосипедов Bianchi спроектировал грузовые трехколесные велосипеды. «Я обожаю [хозяина Bianchi Сальваторе] Гримальди – он настоящий предприниматель! – восклицает Фаринетти. – Он родился в Апулии и [сделал состояние] в Стокгольме. Bianchi он купил, мне кажется, лет 25 назад». Входящая в Grimaldi Industri AB компания Cycleurope производит велосипеды также под брендами Monark, Peugeot, Puch, Spectra и др. Но для итальянского парка был выбран итальянский велосипедный бренд. «Я сказал Гримальди, что для FICO мне нужен совершенно новый концепт велосипеда – такого, на котором можно возить продукты. И Гримальди лично придумал этот трехколесный велосипед с грузовыми отсеками спереди и сзади!» – продолжает Фаринетти. «Гримальди, кстати, мой партнер по Eataly в Стокгольме – у него 20% акций. Он очень богатый и очень умный, я его очень люблю», – добавляет он.

Деньги и хобби

– Почему вы вообще заинтересовались темой питания?

– Я родился в Альбе 24 сентября – в разгар сбора урожая – в 1954 г. Это был очень хороший миллезим. Мой отец родом из Барбареско, а моя мать – из Бароло. Поэтому естественно, что первый Eataly я открыл на своей родине, в Турине. Мой отец говорил мне: «Сначала нужно добиться успеха на родине. Если получится там, можешь пробовать дальше».

Мой бэкграунд – это Slow Food, организация, которая продвигает локальные, органические продукты и местные кулинарные традиции. Надо понимать, что производить продукты без использования химикатов и удобрений дорого и сложно. Концепты Eataly и FICO берут свое начало там.

– После размещения акций Eataly на бирже, которое запланировано на 2018 г., вы станете очень богатым.

– Да я уже богат, и деньги мне не нужны – я их не люблю. Я стал богатым в 2002 г., когда продал свою компанию UniEuro – это была большая сеть, 106 магазинов, торговавших электроникой. Я получил много денег и все их вложил в бизнесы в Италии, чтобы поддержать итальянскую экономику.

Я очень странный богатый. У меня нет кабинета, нет водителя. Мне не нравятся богатые, которые тратят деньги на очень дорогие продукты и вино. Я предпочитаю нормальных людей.

Я издал уже семь книг – каждое лето пишу по одной. Это мое хобби, и книги хорошо продаются. Многие в Италии меня любят. Но кто-то – нет. Потому что я богатый, но при этом левых политических взглядов. Ведь я сын партизана, социалиста. Отец привил мне очень важные ценности.

Главный проект

– Главным вашим проектом стала Eataly?

– Да. Я основатель компании, но не владелец: каждому из трех моих сыновей принадлежит по 20% компании. Двум другим моим партнерам также принадлежит по 20%. Моему старшему сыну Франческо 37 лет, он директор Eataly Europe. Среднему сыну Николе 33 года, он босс Eataly USA и живет в Нью-Йорке. Младший сын Андреа – наш «фермер»: он энолог по образованию и руководит всеми нашими сельскохозяйственными компаниями, производящими вино, пасту, прошутто, пиво и проч., которых у нас 19.

– Эти компании в FICO представлены?

– Да, [производитель ветчин и колбас] Antica Ardenga. Прошутто мы делаем в Парме, пасту – в Граньяно под Неаполем и т. д.

Я должен рассказать вам про вино, которое мы пробуем. Это No Name – мое вино из Фриули. Там традиционно выращивают виноград сорта токай, но этот сорт также выращивают в Венгрии, и он там родился. 10 лет назад Венгрия обратилась в европейский трибунал с требованием, чтобы токаем называлось только вино из Венгрии, и суд стал на сторону истца. Мое вино – 100%-ный токай, но по закону я теперь должен называть его «фриулано». Мне это не нравится, поэтому я назвал вино No Name. Dedicato a un nome negato («Без названия. Посвящается запрещенному имени»).

– Каков оборот ваших компаний, производящих продукты питания?

– Совокупный – около 100 млн евро. Из них около 50 млн – это продажи в Eataly и 50 млн – по другим каналам, в Италии и за границей.

– В 2016 г. Eataly отчиталась об убытках в 11 млн евро по сравнению с прибылью в 713 000 евро годом ранее. Почему возникли убытки?

– 2016 год был ужасным, потому что нам пришлось отложить открытие сразу пяти Eataly: инвестиции в помещения и в людей были сделаны, но увеличения оборота и прибыли не произошло. В Триесте, например, мы открыли Eataly в самом конце 2016 г., а по бюджету это должно было случиться в январе 2016 г. Да, мы получили 11 млн евро убытка, но это ничто для нас, так как прибыль предыдущих лет мы не тратили и у нас около 60 млн евро наличности. У нас всего 20 млн евро долга – при обороте 500 млн евро. Причем это оборот именно нашей компании, если добавить сюда продажи наших франчайзи, он будет 800 млн евро.

– Размещение акций Eataly по-прежнему планируется на первое полугодие 2018 г.?

– Я хотел бы сделать это как можно быстрее, в следующем году – если условия [для размещения] будут благоприятными.

– Каковы эти условия?

– Нужно, чтобы компания показала хорошие результаты в 2017 г. Думаю, они будут хорошими – EBITDA составит 30–35 млн евро. Нужно, чтобы фондовый рынок в целом чувствовал себя хорошо. Мне нужно убедить банки, что у Eataly прекрасные перспективы. Потому что Eataly – единственная итальянская [продуктовая] сеть, которая имеет потенциал для глобального развития. У Франции есть Carrefour и Auchan, у Германии – Metro, в Италии – только моя компания.

– Есть еще Coop.

– Coop за пределы своего региона, страны не выходит. Италия занимает только 0,2% земной поверхности, но весь мир хочет есть итальянские продукты! Ко мне приходят арабы, китайцы с предложением открыть Eataly у них. Сейчас у нас есть предложения от 20 китайских компаний с миллиардными оборотами об открытии бизнеса в Китае!

Итальянские блюда легко готовить самому. Вы приходите в один из ресторанов в Eataly, пробуете прекрасные спагетти, а уходя, останавливаетесь в магазине, покупаете спагетти, томаты, пармезан, оливковое масло – и потом готовите такие же прекрасные спагетти дома! Приготовить такое же замечательное фуагра, как вы попробуете во французском ресторане, дома очень сложно.

Eataly и антисанкции

– В Москве Eataly открылся в мае 2017 г. Как прошел первый год?

– Первые месяцы мы сработали на 30% ниже бюджета. Сейчас – 20%. [Самый популярный ресторан] № 1 – Pasta e Pizza. Затем – Pesce и Carne. У ресторана Piazza есть проблемы. Но главная проблема в том, что торговый центр, где располагается Eataly, новый и много площадей пустует. Но 80% этих площадей сданы – [магазины там] должны открыться в течение ближайших шести месяцев. Полагаю, что следующий год будет хорошим. Потому что у нас очень сильный франчайзинговый партнер. Так что мы оптимисты.

– Российские продуктовые антисанкции сказываются на бизнесе Eataly в Москве?

– Санкции – это ужасно. Но мы открыли производство сыра прямо в Eataly в Москве. У вас есть отличное молоко, и мы используем итальянские технологии, которые от таможни не зависят.

