Михаил Шамолин рассказывает, почему ушел в отставку с поста президента АФК «Система», зачем возглавил лесной бизнес группы и какие рассматривает сценарии развития

Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: Михаил Шамолин: Уехать на Бали и кататься на серфе мне категорически не подходит

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Президент Segezha Group Михаил Шамолин Андрей Гордеев / Ведомости

Этот год стал поворотным для карьеры 47-летнего Михаила Шамолина, семь лет проработавшего президентом АФК «Система». Компания расплатилась по условиям мирового соглашения с «Роснефтью». Разбирательство длилось почти год. «Роснефть» и «Башнефть» требовали через суд у «Системы» более 170 млрд руб. за причинение «Башнефти», которую ранее контролировала АФК, убытков при реорганизации в 2013–2014 гг., а в декабре 2017 г. «Роснефть» подала еще один иск – о возмещении более 131 млрд руб. дивидендов. После вмешательства президента Владимира Путина, призвавшего стороны пойти на мировую, стороны сошлись на 100 млрд руб.

Вскоре после этого стало известно, что Шамолин покинет пост президента АФК и возглавит лесопромышленный холдинг «Системы» – Segezha Group, получив в нем миноритарную долю. Сам Шамолин заверяет, что его переход не связан с ситуацией вокруг «Башнефти». Масштаб Segezha Group (ранее «Лесинвест») уже сильно вырос с 2014 г., когда «Система» вошла в лесной бизнес.

Свое новое дело Шамолин называет «глотком свежего воздуха», до конца года он намерен определиться с дальнейшим сценарием развития Segezha Group. Основная цель – увеличение стоимости компании.

Раньше штаб-квартира компании располагалась в скромном бизнес-центре, теперь – в современной высотке на бывшей территории ЗиЛа. Внутри офиса стены коридора декорированы деревянными спилами, а на прикрепленном к стене экране можно наблюдать за предприятиями Segezha Group в режиме реального времени. Судя по тому, что рассказал Шамолин, объектов на экране вскоре станет больше.

– Ваш переход с поста президента АФК «Система» на должность президента Segezha Group – чье это было решение?

– Это было обоюдное решение – мое и главного акционера [Владимира Евтушенкова]. Я семь лет отработал президентом «Системы» и до этого в своих предыдущих должностях и проектах никогда так долго не работал. Для меня лично семь лет – длительный срок. Это вопрос интереса, мотивации, бронзовения в хорошем смысле этого слова – ты делаешь примерно одно и то же на протяжении долгого времени, все более-менее, на твой взгляд, уже отстроено. Того драйва, который был несколько лет назад, уже нет, и, приходя каждый день на работу, ты понимаешь: необходимо что-то менять, чтобы драйв вновь появился. Мне текущая операционная работа представляется очень интересной – глоток свежего воздуха, если хотите. Поэтому я с большим удовольствием за это дело взялся. Это очень непростой проект. Здесь много вызовов – начиная с высокого уровня долговой нагрузки, необходимости увеличивать EBITDA, бизнес-показатели, реализации многих проектов, поиска финансирования.

Кроме всего прочего, мы также договорились, что я становлюсь акционером этого бизнеса (миноритарным, но тем не менее) и, таким образом, перехожу из категории «наемный менеджер» в категорию «менеджер-акционер», который будет работать, в том числе приумножая собственный капитал.

– То есть это было предложение Евтушенкова?

– Да.

– А как он объяснил? Или вы намекали, что хотите сменить профиль?

– Нет, просто приходит время, некий этап, когда решение назревает. Оно назрело и для меня. Не имеет смысла рассказывать о деталях разговоров и бесед, но суть происходящего именно в этом.

– То есть это не связано с последними событиями вокруг «Башнефти»?

– Нет, абсолютно никак. А как это может быть связано? Мы подписали с «Роснефтью» мировое соглашение, расплатились и живем дальше.

– У вас был выбор направлений, помимо Segezha Group?

– Был, конечно. И я осознанно выбрал Segezha.

– Почему? Вы рассказали, что проект вам интересен, но ведь у АФК «Система» имеются и другие, не менее интересные бизнесы. Беспилотники, например, есть.

– Да, есть. (Улыбается.) На самом деле ответ простой. Это вопрос моего личного характера. Я всегда понимал и ценил не то чтобы простые, а логичные и понятные бизнесы. Поясню, что имею в виду.

Лесная промышленность в России имеет, я считаю, глобальные конкурентные преимущества. Связано это с наличием сырья – леса – и достаточно низкой его себестоимостью. И лес, и продукты из леса в глобальном измерении, на мой взгляд, имеют большие перспективы по нескольким причинам. Первое – повсеместное развитие интернет-торговли и, соответственно, индустрии доставки товаров в бумажной упаковке. Она экологичная, удобная, встроена в индустриальный цикл, и никаких альтернатив в массовом плане по потребительским свойствам и себестоимости нет и пока не предвидится. Сформирован огромный рынок, и те, кто на него сможет поставлять товар по конкурентной себестоимости, всегда будут зарабатывать деньги. Это индустрия, которая сможет «печатать деньги» долгие годы достаточно гарантированно – с использованием российских конкурентных преимуществ. И я понимаю, как это можно сделать.

– «Золотой парашют» вам полагался при уходе с поста президента АФК «Система»?