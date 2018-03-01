Президент МТС Андрей Дубовсков возглавит АФК «Система»

Совет директоров «Системы» завтра рассмотрит вопрос о назначении ее президентом Андрея Дубовскова Евгений Разумный / Ведомости

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин возглавит «дочку» корпорации – лесопромышленный холдинг Segezha Group. Вместо него придет руководитель МТС Андрей Дубовсков

Совет директоров «Системы» Владимира Евтушенкова сегодня рассмотрит вопрос о назначении президентом АФК Андрея Дубовскова. Сейчас он занимает аналогичную должность в МТС, сообщила «Система». Нынешний президент Михаил Шамолин перейдет на другую должность в группе, но какой будет эта должность, в сообщении не говорится. Нет и объяснения, с чем связаны кадровые перестановки. Представитель «Системы» от комментариев отказался. Так же поступил и Шамолин.

Источник, близкий к АФК, говорит, что Шамолин в ближайшее время возглавит компанию Segezha Group, входящую в «Систему», и станет ее миноритарным акционером. О каком пакете идет речь и на каких условиях он достанется Шамолину, он не сказал.

Segezha Group объединяет почти 20 компаний по заготовке и переработке леса. Производственные активы расположены в России и в семи странах Европы. Это крупнейший в России производитель бумажных мешков, пиломатериалов и домов из клееного бруса. В группе также есть предприятия по выпуску фанеры и плит. Инвестпрограмма Segezha Group оценивается более чем в 40 млрд руб. Основные проекты – организация выпуска премиальной фанеры в Кирове, строительство фанерного комбината в Костромской области и расширение мощностей Сокольского ДОКа для деревянного многоэтажного домостроения.

Источник, близкий к АФК «Система», слышал, что у Шамолина будет пакет меньше контрольного. В любом случае это было бы веским аргументом для перехода в дочернюю структуру, ведь, по сути, он становится партнером, рассуждает собеседник. Его опыт в области финансов и управления поможет компании более успешно подготовиться к IPO, уверен он.

Вместо Дубовскова новым президентом МТС станет вице-президент компании по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня, сообщила пресс-служба оператора. К работе в новой должности он приступит с 13 марта.

Под руководством Дубовскова МТС укрепляла лидерство на российском рынке, последовательно увеличивая отрыв по выручке и OIBDA от ближайших конкурентов, цитирует пресс-служба компании председателя ее совета директоров Рона Зоммера: МТС трансформировалась из традиционного оператора в провайдера цифровых услуг.

Дубовсков сменил Шамолина и на посту президента МТС – это было в 2011 г. До этого Дубовсков три года руководил МТС на Украине, в компании он работает с 2004 г.

Аналитик Sova Capital Александр Венгранович связывает кадровые перестановки в МТС и «Системе» с ротацией кадров. Основными достижениями Шамолина можно считать структурирование инвестиций «Системы», превращение ее из холдинга в инвестиционный фонд, сокращение затрат корпоративного центра, перечисляет Венгранович. Под руководством Шамолина «Система» относительно безболезненно завершила конфликт с «Роснефтью», считает аналитик.

В мае 2017 г. «Роснефть», «Башнефть» и Башкирия подали иск с требованием взыскать с «Системы» 106 млрд руб. за ущерб, нанесенный реорганизацией «Башнефти» в то время, когда она была под контролем «Системы». В июне госкомпания увеличила требования до 170,6 млрд руб. Арбитражный суд Башкирии принял сторону «Роснефти» и других истцов, но сумму требований снизил до 136,3 млрд. Истцы обжаловали решение – понадобилось вмешательство президента Владимира Путина, чтобы стороны пришли к мировому соглашению: в декабре прошлого года оно было подписано. По его условиям АФК должна выплатить 100 млрд руб. 80 млрд руб. уже выплачено, в марте будут перечислены оставшиеся 20 млрд руб.

Среди заслуг Дубовскова Венгранович выделяет более быстрый, чем у конкурентов, рост выручки МТС. После того как оператор прекратил отношения с сотовыми ритейлерами – «Евросетью» и «Связным», у него стала развиваться монобрендовая розница и получилось, что потерь компания не понесла, подчеркивает Венгранович.

В феврале 2018 г. капитализация МТС впервые превысила суммарную капитализацию «Мегафона» и холдинга Veon, в который входит российский «Вымпелком». 26 февраля на закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже она составила чуть более $12,5 млрд, следует из данных Thomson Reuters. Капитализация Veon на NASDAQ была $5,4 млрд, а «Мегафона» на Лондонской фондовой бирже – чуть более $6,25 млрд.

В МТС, подконтрольной «Системе», Дубовсков работает давно, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Остается в «Системе» и Шамолин, рассуждает он. Это дает основания предположить, что генеральный курс и стратегия АФК сильно не изменятся.-