«Бизнес Radisson Hotel Group идет все лучше и лучше»

Мишель Сталпорт, руководитель одного из крупнейших гостиничных операторов России, Radisson Hotel Group, рассказал, как повлиял на бизнес чемпионат мира по футболу и что нужно сделать России, чтобы капитализировать этот успех

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Мишель Сталпорт, старший вице-президент Radisson Hotel Group Максим Стулов / Ведомости

Компания Radisson Hotel Group рискнула и заключила перед чемпионатом мира по футболу в России крупный контракт с FIFA, обязавшись предоставить Международной федерации футбольных ассоциаций крупные блоки мест в своих гостиницах по фиксированным ценам, а московская гостиница Radisson Royal Hotel («Украина») стала на месяц ЧМ российской штаб-квартирой FIFA. Этот риск оправдался, констатирует старший вице-президент Radisson Hotel Group по Восточной Европе и Украине Мишель Сталпорт: это было очень хорошо для имиджа, загрузка и доходы отелей сети в городах проведения ЧМ оказались выше, чем в прошлом году. Первое полугодие 2018 г. стало для Radisson Hotel Group лучшим в истории по рублевым доходам, и Сталпорт смотрит в будущее с оптимизмом.

– Перед чемпионатом мира многие отельеры – и вы в том числе – говорили, что ожидания не особо радужные: боялись, что из-за футбола в страну не приедут обычные туристы, боялись падения заполняемости отелей в дни между матчами и т. д. Какой оказалась реальность?

– Реальность оказалась фантастической! У нас очень хорошие результаты в Москве. Потому что Radisson Royal Hotel Moscow («Украина») был официальным отелем FIFA, что нам очень помогло, и все другие московские отели сработали очень хорошо: были заполнены полностью в июне. В регионах все тоже было очень хорошо, потому что обычно там не бывает такого количества туристов, как было в дни чемпионата. Даже в тех городах, где было всего четыре матча, рост выручки в июне был около 50%. Единственный город, который пострадал от чемпионата, – это Санкт-Петербург, где в июне загрузка снизилась до 70% по сравнению с 94–95% годом ранее. Потому что туроператоры не привозили туристов в это время. Но мы посчитали выручку, и она сопоставима с прошлым годом.

Мишель Сталпорт старший вице-президент Radisson Hotel Group Родился в 1954 г. в Бельгии. Получил дипломы школ гостиничного менеджмента Намюра (Бельгия) и Лозанны (Швейцария)

1993 пришел в Radisson Blu, 13 лет возглавлял отели в должности генерального менеджера в Брюсселе, Ницце, Каннах

2006 назначен вице-президентом Carlson Rezidor Hotel Group (в 2018 г. переименована в Radisson Hotel Group) по России, СНГ, Прибалтике и Турции, открыл офис в Москве

2012 региональный вице-президент по Западной Европе, Северной и Западной Африке, открыл офис в Париже

2016 региональный вице-президент, а с 2017 г. – старший региональный вице-президент по Восточной Европе и России

Но что мне кажется более важным – так это сохранить и развить все достижения чемпионата. Уже видно, что в Санкт-Петербурге июнь, июль и август тяжелые, хотя в других городах загрузка будет намного выше [чем в прошлом году]. Когда мы разговаривали с вами в прошлом году, я говорил, что чемпионат может стать фантастическим событием, которое привлечет в Москву множество гостей. В реальности он оказался даже намного лучше, чем все ожидали. Наш офис находится на Никольской («улице огней» – так ее можно было называть), и мы весь месяц наблюдали эту неповторимую атмосферу: музыку, микс туристов и болельщиков из разных стран, все со всеми общались. И при этом никаких драк, никаких беспорядков, только бесконечный добрый праздник. И это то, что должно остаться после чемпионата: гостеприимство, которое Россия должна конвертировать в позитивный имидж. Вот они, эти 600 000 иностранцев, которые посетили матчи, – нужно капитализировать те позитивные впечатления, которые они получили в России.

Для этого нужно сделать две вещи. Первое – нужно и дальше упрощать получение виз, потому что их получить все еще сложно – и это важный фактор, чтобы не приезжать. Эксперимент с Fan-ID прошел отлично, и этот опыт можно использовать. Например, сделать так, чтобы можно было приехать на две недели в отпуск без визы. Это же сильно будет способствовать всему бизнесу в России: те, кто приезжал на ЧМ, тратили на гостиницы, развлечения, такси, рестораны, сувениры. Польза для всей экономики! И второе, во что нужно инвестировать обязательно, – это TV-реклама России по всему миру. Куда бы вы сейчас ни приехали, по телевизору вы можете увидеть рекламу Азербайджана, Индии, Турции. Почему не России? 600 000 людей приехали на ЧМ, получили удовольствие. Почему бы не вложить пару миллионов в рекламу, чтобы рассказать об этом? В выигрыше окажется вся экономика.

Само по себе это не произойдет. Да, вы провели крупное событие, оно прошло великолепно. Но это только одно событие. Да, пресса и в Европе, и в Америке описывает его очень позитивно, но если не развить его наследие, через два месяца об этом уже никто не вспомнит.

– Вы ожидаете, что кто-то из гостей вернется уже в этом году, потому что президент России продлил действие Fan-ID до конца года?

– Я думаю, что это очень-очень-очень хороший шаг, но, может быть, шести месяцев будет недостаточно. Сегодня все не так, как 50 лет назад. Никто не хочет заморачиваться с документами, все хотят отсканировать паспорт на границе – и все. Виза не должна стать забором, Россия сегодня во всех остальных отношениях очень гостеприимна к туристам. Я уже говорил и повторю: прогресс России феноменален. Уровень сервиса, дружелюбие людей и их открытость миру невероятны. Сегодня вы можете прийти в ресторан на Лазурном берегу и в ресторан в Москве. Очень вероятно, что лучший сервис вы получите здесь. Может быть, технически он будет лучше в Европе, но здесь – более внимательным и доброжелательным.