Руководитель крупнейшей отельной сети в России уверен в хороших перспективах гостиничного и туристического бизнеса в стране, но правительство должно продвигать Россию более активно

Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: «Если вы хотите развивать туризм, вы должны упростить все для туристов»

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Старший вице-президент Carlson Rezidor Hotel Group Мишель Сталпорт Евгений Разумный / Ведомости

Занимая лишь 11-е место среди глобальных гостиничных сетей, в России Carlson Rezidor Hotel Group – безоговорочный лидер по количеству номеров (9800 на середину 2017 г., по данным компании). Из 35 отелей Carlson Rezidor Hotel Group в России шесть – одна шестая! – работают в Сочи и на горном курорте «Роза Хутор», куда сеть рискнула зайти первой из мировых брендов и до сих пор остается там самой активной – столько отелей не открыл больше никто. В других регионах компания также работает без предрассудков: отели под брендами Radisson Blu и Park Inn by Radisson работают не только в надежных туристических центрах вроде Москвы и Санкт-Петербурга или в городах-миллионниках, но и в индустриальных городах – в Нижнем Тагиле и Новокузнецке. Был у Carlson Rezidor Hotel Group и отель в Крыму – Radisson Resort & Spa Alushta, но в 2014 г. после введения против России международных санкций компания прекратила работать в регионе.

Нынешний старший вице-президент Carlson Rezidor Hotel Group по России и странам Восточной Европы Мишель Сталпорт первый раз приехал в Россию в 2006 г. – открывать представительство группы. Три года спустя он вернулся в Европу, а вновь начал работать в России в 2016 г. Изменения за этот срок произошли «колоссальные», говорит Сталпорт. В чем они заключаются, как российская индустрия гостеприимства будет развиваться дальше и что туризм может противопоставить геополитике, Сталпорт рассказал в интервью «Ведомостям».

– Вы впервые приехали в Россию в 2006 г., а вернулись в 2016 г. Изменения большие?

– Изменения колоссальные. Сейчас [в Москве] в разгаре реновация, и я часто слышу, что многим не нравится то, что работы идут 24 часа в сутки. Но я всегда стараюсь видеть во всем в первую очередь положительную сторону. Да, иногда это неудобно, но ведь работы длятся не так долго – несколько месяцев, с мая по сентябрь. А если сравнивать с Европой, то на это ушло бы не несколько месяцев, а 3–4 года. Зато потом город преобразится.

Мишель Сталпорт Старший вице-президент Carlson Rezidor Hotel Group Родился в 1954 г. в Бельгии, получил дипломы школ гостиничного менеджмента Намюра (Бельгия) и Лозанны (Швейцария)

1993 Работает в Radisson Blu, 13 лет возглавлял отели в должности генерального менеджера в Брюсселе, Ницце, Каннах

2006 Назначен вице-президентом Carlson Rezidor Hotel Group по России, СНГ, Прибалтике и Турции. В 2006 г. открыл офис в Москве

2012 Региональный вице-президент по Западной Европе, Северной и Западной Африке, открыл офис в Париже

2016 Региональный вице-президент, а с 2017 г. старший региональный вице-президент по Восточной Европе и России

– Насколько успешным был 2016 год для Carlson Rezidor Hotel Group в России и других странах вашего региона и чего вы ожидаете от 2017 г.?

– Прошлый год был очень успешным по многим причинам, в первую очередь геополитическим: россияне в основном оставались в России. Особенно удачно он сложился для Москвы и Сочи – в Сочи рост был фантастическим! Там он начался уже с 2014 г., вместе с известными событиями, и продолжался до 2016 г.

Этот год тоже хорош почти везде (за исключением Сочи): в первой половине 2017 г. рост около 6%. На это очень повлияло снижение показателей по Сочи: российские туристы стали снова ездить за рубеж. Если бы не этот фактор, цифра была бы выше – остальные города, особенно Москва и Петербург, очень успешны.

– Как вы объясните падение в Сочи: российские туристы вернулись в Турцию?

– Частично – да. В прошлом году очень многие россияне вынуждены были остаться в России.

Кроме того, сам Сочи сильно вырос – не только наши отели, весь регион изменился, сейчас это прекрасный курорт, отличное место. Поэтому в прошлом году мы увидели заметный рост, а в этом году все вернулось к показателям 2015 г., что тоже неплохо, но после 2016 г. выглядит как падение.

– Сколько иностранных туристов принимали ваши отели в Сочи в этом и прошлом году?

– 3%. Там только россияне. И это позор, потому что Сочи и «Роза Хутор» очень хороши.

– Вы, как глобальная компания, у которой много отелей в Сочи, можете продвинуть это направление, привлечь туда иностранных туристов?

– Да, конечно, мы планируем это делать. Но не все зависит от нас. Конкуренция между курортами невероятно высока. Сейчас Сочи прекрасный курорт, но, если я иностранный турист и хочу туда приехать, я не могу прилететь туда напрямую. А чтобы приехать в Россию, нужны паспорт, виза, которую сложно получить, и т. д. Зачем это делать, если можно поехать в Южную Африку, Турцию, Испанию? Если вы хотите развивать туризм, вы должны упростить все для туристов.

Бизнес на курортах

– Carlson Rezidor Hotel Group была очень оптимистична в отношении Сочи: вы открыли там шесть отелей – больше, чем любая другая международная сеть. Почему?

– На это было несколько причин. Первая: к тому моменту мы уже работали в стране много лет (наш первый отель – «Radisson Славянская» – был открыт в 1991 г., в прошлом году мы отметили его 25-летие) и наши позиции везде были очень сильны – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. С предложением по Сочи первыми к нам обратились инвесторы. Конечно, тогда у нас были вопросы: что мы там будем делать после Олимпиады? Но что случилось позже – все знают, и это дало сильный толчок развитию индустрии отдыха в регионе. Там есть что делать и есть что посмотреть: Олимпийский парк и т. д. Конечно, главный вопрос – транспорт, потому что иностранцам нельзя прилететь в Сочи напрямую, надо лететь через Москву, а трансфера через крупнейшие хабы – Франкфурт, Лондон – нет. Тогда мы сконцентрировались на россиянах, потому что представителей среднего класса становится все больше и больше и они ищут новые направления. И сейчас Сочи круглогодичный курорт: там есть прибрежная часть и есть «Роза Хутор», отлично заполненная не только зимой в три месяца для катания, но и летом. Я думаю, у него большой потенциал на будущее.

– Было мнение, что после Олимпиады отели горного кластера ждет более успешное будущее, чем отели прибрежной части, которая, как ожидалось, так и останется недорогим семейным курортом. На ваш взгляд, как обстоят дела сейчас? Прибрежной части Сочи удалось доказать свою состоятельность как конкурентоспособного туристического направления?

– Прибрежный кластер успешен с 2014 г., нам удалось привнести туда качество Carlson Rezidor Hotel Group: наш уровень сервиса, спа, пляжей. Сейчас по эффективности горы и море примерно одинаковы, загрузка в среднем около 60%.

– 60% – это очень много для курортного отеля.

– Да, мы были очень довольны. И этому способствовало развитие всего региона, потому что одна отельная компания не может развить целое направление. Вы же не приезжаете в отель, вы приезжаете в регион, а уже потом выбираете там лучший отель.

– У группы много курортных отелей, не планируете открывать такой на Байкале, например?

– Да, это прекрасное направление, можно рассматривать его на будущее. Но опять-таки как туда добраться? Нужен удобный транспорт, инфраструктура и т. д. Да, у нас есть определенные планы, мой предшественник ездил туда три или четыре раза – рассказывал мне, что это фантастика. Но есть много вещей, которые нас останавливают, итоговая стоимость может оказаться очень высокой.

– В России принят закон о курортном сборе. Как он может повлиять на регион в целом и на ваш бизнес?

– Я думаю, это очень хорошо. Здесь две стороны. Да, вы можете подумать: «О, теперь надо платить!» Но если эти деньги пойдут на развитие региона, инфраструктуры – это отлично: чем удобнее трансфер из аэропорта до курорта, тем больше туристов.

Рекламировать Россию

– После Олимпиады следующее большое спортивное событие – чемпионат мира по футболу. Каковы ваши ожидания от турнира и корректировали ли вы прогнозы по загрузке ваших отелей в дни чемпионата мира после Кубка конфедераций?

– Конечно, чемпионат мира внесет большой вклад в развитие России как туристического направления в целом. Европейцы знают про Москву, Санкт-Петербург, может, про Екатеринбург, но ничего не слышали о других городах – Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону... Теперь они о них узнают. Это в любом случае хорошо для развития туризма на будущее.

Самая большая проблема России сейчас – имидж, и текущая геополитика не помогает его улучшить. Многие люди до сих пор просто боятся приезжать. Недавно ко мне приезжал друг, я потратил очень много сил, чтобы его уговорить; в итоге он уехал довольный и хочет вернуться еще. Но до этого он знал только негативные стереотипы – о качестве сервиса, безопасности, странной еде. Я сам, когда приехал с женой первый раз в 2006 г., по дороге из аэропорта первым делом попросил водителя отвезти нас в магазин за продуктами – вот какое у меня было представление о Москве. И он привез нас в «Ашан» в Химках – это оказался самый большой продовольственный магазин из всех, в которых я бывал.

Возвращаясь к спортивным событиям. Кубок конфедераций не дал результата, которого многие ждали. Чемпионат мира для нашего бизнеса может быть не очень хорошим, потому что мы сильно зависим от непредсказуемых факторов – как [проживающая в нашем отеле] команда будет продвигаться по турниру, например. Кроме того, на время чемпионата и за месяц до и после фиксируются тарифы на проживание. Для бизнеса это не очень хорошо.

– У вас есть соглашение с FIFA, вы будете размещать официальные делегации во время матчей чемпионата мира?

– Нет, соглашения с FIFA у нас нет. Мы работаем с операторами по размещению команд. Но каких, мы пока не знаем. В этом сложность для отельеров: как планировать бизнес, если мы не знаем, сколько людей и как долго будут у нас жить? Да, мы можем принимать вместе с командами других гостей, но из оставшихся номеров те, которые резервируются под команду, мы продавать не можем в течение всего турнира. А если команда вылетит после первого же этапа? Поэтому влияние чемпионата может быть очень позитивным в дни матча и потенциально очень негативным за месяц до и за месяц после. Все может быть очень хорошо, много людей в день матча, за пару дней и пару после, но ситуация может меняться между матчами.

– Организаторы чемпионата мира ожидают 1 млн туристов. Вы верите в эту цифру?

– Вполне вероятно. Но опять же: можно приехать на одну ночь, сходить на матч и в слезах уехать домой на следующий день, если их команда проиграет. Если бы они могли остаться дольше, чем на день матча, – сначала приехать в Москву, потом поехать в Санкт-Петербург...

– На ваш взгляд, какие драйверы существуют для дальнейшего развития туризма в России, если они есть?

– Чем больше людей приезжает в Россию сейчас, тем больше будет приезжать в будущем. Те, кто приезжает, рассказывают потом жене, друзьям, кузенам, как здесь красиво и хорошо – вопреки тому, что они ожидали. Поэтому туристов в любом случае будет больше, причем не только китайских (которые, кстати, тратят не так много). Главное, что нужно сделать, – это реклама: надо изменить ожидания, представления людей, в это надо вкладывать – в ТВ, репортажи, приглашать зарубежных журналистов, чтобы они рассказывали о стране. Да, конечно, в России не все хорошо. А где все идеально? В Бельгии? Нет. У меня вчера было интервью с потенциальным генеральным менеджером, который должен будет работать в России. И он спрашивал меня: а где жить, а какой уровень сервиса? Я ответил: приезжай на пару дней, глазам не сможешь не поверить. И если футбольный турнир поможет изменить стереотип восприятия России, если к нему подготовят рекламу – как ездить по стране, на поезде, из аэропорта, – это только позитивная сторона.

– А количество российских туристов будет расти?

– Думаю, да: я вижу серьезный рост среднего класса. Если посмотреть статистику, то у части людей выросли доходы, правда, этот рост почти полностью нивелировался инфляцией, но тем не менее. Что я вижу: россияне хотят наслаждаться жизнью сегодня, завтра – уже не сегодня. Такой менталитет: если сегодня есть деньги, я потрачу их сегодня. Европеец скорее сохранит их на будущее, россиянин – потратит. Но нужно рекламировать Россию россиянам так же, как и иностранцам. Сужу по сотрудникам: если есть возможность поехать куда-то на уикенд, они скорее поедут в Италию.

И чтобы у россиян было желание путешествовать по России, улучшаться должны не только гостиницы, но и города. Все должно быть проще и доступнее для туристов. Простой пример: я хотел сходить с тем самым другом в Кремль – самый первый туристический объект. Стал покупать билеты – на ближайшие дни нет, все продано. Если покупать их по [кредитной] карте, то забрать их потом может только тот, чье имя указано в билете. Это все не очень удобно. Мое мнение простое: все очень неплохо, позитивного гораздо больше, но надо многое делать проще и удобнее для туристов. Министерству туризма нужно смотреть на все вещи как туристы. Недавно я был в Японии – это оказался самый простой отпуск в жизни. Я не знаю японский, но там все очень просто организовано, везде понятные указатели. Это вообще следующий шаг для страны – делать жизнь проще.

Поэтому России нужно изменить впечатление о себе: «Эта страна дружелюбна для туристов», «Здесь можно увидеть много интересного». И дальше его рекламировать. Потому что негатива от геополитики, санкций очень много.

Новые отели

– На начало года у Carlson Rezidor Hotel Group было 35 отелей в России. Где и когда откроются новые?

– Откроем в этом году Radisson Blu в Ростове-на-Дону. Вчера встречались с владельцем по поводу «Radisson Blu Олимпийский» – он хочет что-то фантастическое, открытие запланировано на весну следующего года. Много планов в Прибалтике, будут открыты два отеля в Вильнюсе и Тбилиси под новым брендом Radisson Red, планируются новые отели в Риге.