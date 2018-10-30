Мэр столицы Шампани: Реймс – это Спящая красавица, надо открыть ее Франции и миру

Арно Робине рассказывает о конкуренции с мегаполисами и о том, почему руководить городом интереснее, чем заседать в парламенте

Статья опубликована в № 4686 от 31.10.2018 под заголовком: Арно Робине: Реймс – это Спящая красавица, надо открыть ее Франции и миру

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Арно Робине, мэр Реймса ERIC FEFERBERG / AFP

Реймс в первую очередь ассоциируется с двумя вещами: знаменитым собором, где короновались французские монархи, и знаменитым вином – шампанским. Но через 10 лет сможет похвастаться не только этим – молодой мэр Реймса Арно Робине развил кипучую деятельность. Добился от Парижа ассигнований в размере 365 млн евро на реконструкцию четырех городских кварталов. Анонсировал амбициозный проект «Большого центра» Реймса: более 100 га территории в центре города будет благоустроено по проектам знаменитых архитекторов Франсуа Леклера, Жан-Мишеля Вильмота и Марка Мимрана – здесь появится многофункциональный комплекс «Арена», аквацентр, разбит променад. Уже на наших глазах Шампань и ее столица Реймс становятся значимым туристическим направлением: постоянно появляются новые отели и рестораны, открывают двери своих погребов производители шампанского. Дополнительный толчок туризму в Реймсе должны дать матчи женского чемпионата мира по футболу и этап самой популярной многодневной велогонки, Tour de France, – эти события пройдут в городе в будущем году.

Выпускник медицинского факультета Реймса, Робине променял профессию ученого на политику и сделал быструю карьеру в родном городе: работал в муниципальном совете, стал самым молодым членом французского парламента от правой партии UMP, а затем выиграл выборы мэра Реймса.

Столица Шампани была очень сильно разрушена в годы Первой мировой войны – линия фронта проходила так близко, что снаряды немецких пушек добивали до города. Но немцы так и не смогли взять Реймс – город защищали в том числе и солдаты Русского экспедиционного корпуса, о чем Робине не забывает напомнить журналисту из России. После победы (столетие которой Франция отметила в этом году) Реймс был отстроен заново, и интервью «Ведомостям» Робине дает в здании мэрии, открытом в 1928 г. и успевшем с тех пор получить статус исторического памятника.

– Вы были избраны мэром Реймса в 2014 г. Какие предвыборные обещания вы уже выполнили и какие еще нет?

– В 2014 г. я предложил жителям и жительницам Реймса контракт, который включал в себя три пункта. Первый – не поднимать налоги. И этот пункт соблюдается: с 2014 г. налоги в Реймсе не поднимаются.

Пункт второй – улучшение безопасности. За счет удвоения численности муниципальной полиции Реймса (это уже сделано), за счет внедрения повсеместной системы видеонаблюдения в Реймсе (всего предполагается установить 190 камер, 165 из них уже установлены, остальные будут установлены до конца этого года).

Пункт третий – повышение привлекательности Реймса. Привлекательности экономической – и начиная с 2014 г. в Реймсе ежегодно открывается 28 новых предприятий, работающих в сфере услуг, страховании, банковском бизнесе и проч. Привлекательности туристической, за счет создания нового предложения, – и в 2017 г. Реймс посетило 3,5 млн туристов: 50% французы и 50% иностранцы.

У нас очень амбициозная программа обновления дорог в Реймсе, на которую ежегодно выделяется 17 млн евро; 25% – на центр города (что требует особой заботы, так как исторические памятники нужно закрывать экранами и проч.), остальное – на другие городские районы.

Наконец, мы предложили программу реновации города; в приоритетную реконструкцию четырех городских районов – Круа-Руж, Оржеваль, Юроп и Шатийон – должно быть вложено 365 млн евро. Программа реконструкции городских районов предусматривает их дезинтенсификацию: на месте сносимых старых зданий будут строиться не многоэтажки, а небольшие дома. Конечно, затевая реконструкцию, мы думаем и об экономике районов. Например, Круа-Руж станет инкубатором стартапов, а Университет Реймса разработал план радикальной перестройки своего кампуса, названный Campus 3.0.

Проект реновации уже одобрен: решено, какие здания будут снесены, что будет построено, работы начнутся в 2019 г.

– И когда планируется их закончить?

– На это требуется время. Первый план реновации был представлен еще в 2004 г. при мэре Жан-Луи Шнейтере; завершили его уже мы. Второй план, на который выделяется 365 млн евро, рассчитан на 10 лет.

Капитализировать сокровища

– Каковы главные вызовы для Реймса?

– Реймс – это 12-й по численности населения город Франции. Это настоящая Спящая красавица, и главная задача – открыться Франции и остальному миру, капитализировать те сокровища, которыми город обладает. То, что мы являемся памятником ЮНЕСКО, побуждает нас в плане развития туристической привлекательности двигаться гораздо дальше по сравнению с тем, где мы находимся сейчас.

Но речь не только о привлекательности для туристов, но и о привлекательности для жителей. Последний опрос общественного мнения показал, что каждый второй житель Парижа хотел бы жить в провинции. А мы находимся в 45 минутах езды на [скоростном поезде] TGV от Парижа, в 30 минутах от аэропорта «Шарль де Голль». То есть наше географическое положение позволяет нам предложить людям привлекательные условия для проживания: не просто комфортное жилье, но также спортивные зрелища, концерты и проч. – то, что определяет «качество жизни».

– Вы правда надеетесь убедить часть парижан переехать на постоянное место жительства в Реймс?