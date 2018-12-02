Президент AccorHotels: «Эта индустрия – божье благословение»

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Максим Стулов / Ведомости

Гостиничная индустрия – предмет профессионального интереса Себастьяна Базена уже четверть века. Но большую часть карьеры Базен занимался не менеджментом, а инвестициями в гостиничную недвижимость и управляющие компании. В 1997 г. он возглавил европейское подразделение инвестфонда Colony Capital, который затем вошел в капиталы таких известных компаний из индустрии гостеприимства, как Club Méditerranée, Lucien Barrière, Fairmont & Raffles. Кроме того, Colony Capital стал крупнейшим акционером ведущей гостиничной группы Европы – Accor, а сам Базен в 2005 г. вошел в ее совет директоров. За последующие годы Базен поменял трех гендиректоров Accor, а в 2013 г. решился на невероятный шаг: оставил пост директора в Colony Capital и сам стал президентом и гендиректором Accor. «Устал критиковать, – объясняет Базен «Ведомостям». – Это легко – быть акционером и указывать другим, что они делают неправильно. Гораздо сложнее сделать самому. Я решил доказать, что могу сделать, и принял этот риск».

Colony Capital вышел из капитала гостиничной компании в 2017 г., а Базен развил в Accor кипучую деятельность: провел ребрендинг и децентрализацию, наконец-то избавился от недвижимости, принадлежавшей Accor (на что его предшественники не отваживались 10 лет), а вырученные миллиарды потратил на скупку гостиничных сетей в разных частях света и онлайн-сервисов, чтобы конкурировать с компаниями онлайн-бронирования и Airbnb. «AccorHotels должна быть лидером во всех странах, где она работает, кроме Китая и США», – провозглашает Базен.

– Одним из ключевых этапов ваших реформ в AccorHotels стала реализация стратегии Asset Light – избавления от недвижимости. В апреле этого года собрание акционеров AccorHotels одобрило продажу 55% акций AccorInvest, которая владеет зданиями отелей, находящимися под управлением AccorHotels. Но эта стратегия была выдвинута еще вашими предшественниками – около 10 лет назад. Почему вы решили избавиться от недвижимости и почему это заняло так много времени?

Себастьян Базен президент и гендиректор Accor Родился 9 ноября 1961 г. в Булонь-Бийянкуре (Иль-де-Франс, Франция). Окончил университет Paris I по специальности «экономика и финансы». Там же получил степень МВА

1985 начинает карьеру в финансовом секторе в США

1990 директор банка Hottinguer Rivaud Finances

1992 гендиректор компании Immobilière Hôtelière

1997 создает и возглавляет европейское подразделение инвестфонда Colony Capital

2005 входит в совет директоров группы Accor

2009 президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (до 2011 г.)

2013 президент и гендиректор Accor

– По ряду причин. В первую очередь – из уважения к культуре и истории этой группы: с 1967 г. она существовала как владелец земли, строитель, собственник и управляющий отелями. Но 10 лет назад мы разработали стратегию избавления от недвижимости: вы встречались с моим предшественником, Дэни Эннекеном, но я тоже участвовал в ее создании [со стороны крупнейшего акционера Accor в те годы – Colony Capital]. Потому что владение недвижимостью – принципиально иной бизнес по сравнению с управлением отелями. В первом случае это управление капиталом: оценка рисков, инвестиции и ожидание возврата на вложенный капитал. Управление отелями – это взаимоотношения с клиентами и борьба с издержками для повышения прибыльности. Два этих бизнеса могут дополнять друг друга, но не могут управляться одними и теми же людьми – потому что имеют разную логику.

10 лет назад была разработана стратегия Asset Light, но остался страх потерять недвижимость. Поэтому недвижимость, принадлежавшая Accor, была передана на баланс дочерней компании и гостиничный оператор ее арендовал. Что было глупостью: аренда была дорогой и на падающем рынке, когда заполняемость отелей не на должном уровне, это означало убытки. Американские гостиничные сети поступили умнее: 25 лет назад они продали свою недвижимость и больше ее не арендовали, а работали только по контракту на управление отелями или по франшизе.

Поэтому моей задачей, когда я пришел в Accor, было навести порядок в финансах, связанных с недвижимостью, – до этого там было слишком много рисков и слишком большие потери. На это мне понадобилось 3,5–4 года: разобраться, что происходит, собрать компетентную команду.

– Тем не менее AccorHotels остается собственником 190 отелей. Каких и почему?

– Большая часть этих отелей принадлежит Orbis – публичной компании, котирующейся на Варшавской бирже. Нам в Orbis принадлежит 54,5%. Это очень успешная компания, ведущая бизнес в 16 странах Восточной Европы, и мы не видим причин, почему нам нужно настаивать на продаже ее отелей. Мы продали те отели, которые принадлежали нам на 100%.

Страсть к поглощениям

– Продажа контроля в AccorInvest принесла вам 4,4 млрд евро. На что будут потрачены эти деньги?

– Компания может распорядиться заработанными деньгами тремя способами: направить их на погашение долгов, потратить на инновации и поглощения, распределить деньги среди акционеров. У Accor очень небольшой долг, и обслуживание этого долга стоит недорого – т. е. для нас это было бы худшим использованием вырученных средств. Поэтому 2/3 этой суммы (3,1 млрд евро) были направлены на расширение нашего бизнеса и 1/3 (1,3 млрд евро) распределена среди акционеров. Инвестировано уже 2,5 млрд евро.

Как видите, мы продолжаем поглощения. AccorHotels присутствует в 100 странах, но по-прежнему далека от того, чтобы называться крупнейшей гостиничной сетью, особенно в Китае и США. Но когда вы долго работаете в одной стране – как, например, в России, где Accor присутствует 25 лет, – у вас накапливаются колоссальные знания о местном рынке. Не будет преувеличением сказать, что Accor знает всех гостиничных операторов во всех 100 странах, где работает. В отличие, например, от Marriott, Hilton, Intercontinental, которые знают, возможно, только 1/3 рынка, так как не присутствуют физически везде, поскольку работают также и через франчайзи. Я не говорю, что они хуже, – они тоже очень сильные, просто таковы реалии бизнеса.

То, что мы лучше всех знаем локальные рынки, очень помогает нам при поглощениях. Мы выбираем компании, которые находятся среди лидеров в своих сегментах, – часто это компании, основанные менеджерами – выходцами из AccorHotels, и поглощения происходят по взаимному согласию. В нашем быстро меняющемся мире, где технологии играют все более важную роль, локальным игрокам часто становится нужен «старший брат». И первые, к кому они приходят с таким предложением, – это AccorHotels, потому что мы знаем друг друга. Atton Hoteles в Чили, Mantra Group в Австралии, Mövenpick в Швейцарии – эти компании пришли к нам с предложениями, и мы решили идти дальше совместно.

– Под вашим руководством AccorHotels практически утроила число брендов в своем портфеле: у вас уже 37 марок – от люксовых до бюджетных. Вы единственная глобальная гостиничная сеть, которая работает во всех сегментах рынка. Неужели можно эффективно управлять таким количеством и набором брендов?

– (Улыбается.) Надеюсь. Увидим через 5–6 лет.

Объясню, почему мы это делаем. На мой взгляд, причина слабости Accor была очевидной – это то, как компания мыслила и как действовала. (И Дэни Эннекен это осознал и начал перемены.) На протяжении 40 лет, с 1960-х гг. и до конца XX в., все американские и европейские гостиничные сети – Hilton, Ramada, Hyatt, Marriott, мы – были очень продуктоориентированными. Все думали только про один стандартизированный продукт. И предлагали его клиентам: Holiday Inn, Garden Inn, Novotel... На протяжении 40 лет это отлично работало, потому что у клиента не было выбора и не было информации – не было ни сайтов бронирования, ни социальных сетей.