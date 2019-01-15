Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: Джузеппе Мирольо: Мы живем в Италии, поэтому уже ничего не боимся

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Джузеппе Мирольо, совладелец Miroglio Group Андрей Гордеев / Ведомости

Miroglio Group развивается по традиционному для итальянских семейных компаний сценарию: основанная ремесленниками, она ширится и адаптируется к изменениям среды усилиями потомков, которые привлекают профессиональных управленцев. Семейное дело по продаже тканей основали в конце XIX в. супруги Карло и Анджела Мирольо, открыв в центре города Альбы свой первый магазин. Их старший сын Джузеппе решил, что производство тканей – дело более выгодное и перспективное, чем продажа, и после окончания Второй мировой войны установил прямо на центральной площади Альбы четыре ткацких станка. Соседям мешал шум, но недовольных не было: все понимали, что новое производство – это рабочие места и путь к процветанию региона, писал в мемуарах Джузеппе. Своим сыновьям он оставил уже стабильно работающую ткацкую фабрику по производству, крашению и отделке тканей, а также новый бизнес – массовое производство готовой одежды по новой тогда для Европы американской модели. В 1980–1990-х гг. в Miroglio перешли к созданию брендированной одежды, последовательно запустив марки Elena Miro, Caractere, Motivi и Oltre, которые и сейчас составляют костяк Miroglio Group.

Группа Miroglio (Miroglio S.p.A.) по-прежнему в семейной собственности, сегодня ее крупнейшие акционеры – представители четвертого поколения семьи Мирольо: Джузеппе, Елена и Элиза Мирольо. Группа включает три подразделения – производство тканей Miroglio Textile, создание женской одежды Miroglio Fashion и логистический бизнес M2Log. Джузеппе Мирольо начал карьеру в семейной компании в 1997 г., возглавив лондонский офис. Позже он возглавил всю группу, но в прошлом году пригласил для оперативного руководства компанией менеджера со стороны – Фелипе Мальяни. А сам сосредоточился на стратегических вопросах (оставшись, однако, во главе советов директоров Miroglio Textile и M2Log).

– Газета La Repubblica оценивала оборот Miroglio Group в 645 млн евро в 2015 г., из них 82% – доля Miroglio Fashion. Какой оборот сейчас, какие доли у Miroglio Fashion и остальных бизнесов?

– Оборот практически не изменился, несмотря на то что у нас растет и доля рынка, и продажи. Здесь сказывается то обстоятельство, что в последние годы наш основной рынок – итальянский – находится в постоянном упадке. В прошлом году мы закрыли довольно много торговых точек в Италии, это тоже наложило свой отпечаток. Я считаю, что основные пути развития бизнеса в будущем – это онлайн-продажи и международные партнерства. Мы уже видим переток доходов от продаж в офлайне в онлайн, но пока это небольшая доля.

Доля Miroglio Fashion осталась примерно такой же, это по-прежнему основной бизнес.

Джузеппе Мирольо совладелец Miroglio Group Родился в 1972 г. в Турине. Окончил факультет экономики в Universita Cattolica в Милане

1997 возглавил Miroglio Fashion UK

1999 член совета директоров Miroglio Group

2003 управляющий директор Miroglio Fashion

2006 генеральный директор, председатель совета директоров Miroglio Group

2009 председатель совета директоров Miroglio Textile

2012 председатель совета директоров M2Log

Дорога на новые рынки

– У вас семейная компания, и в Италии вообще сильная традиция преемственности и семейных бизнесов. Но по мере того, как обновляются династии, многие наследники решают передать управление, продать долю или всю компанию. Вы рассматривали такие варианты?

– Мы тоже много лет как приглашаем менеджеров со стороны. Это наша стратегия уже достаточно долгое время, и мы будем придерживаться ее в будущем. Это возможность развивать бренд, развивать наследие семьи.

– Не думали об IPO?

– Учитывая ситуацию на финансовых рынках, сейчас не лучший момент для IPO, и мы сейчас рассматриваем другие пути развития. Для нас локальные партнерства с местными компаниями – лучший способ выходить на новые рынки, особенно такие значительные, как Китай и Турция.

– Но вы решили закрыть СП в Китае, хотя в Турции оставили. Почему?

– Выходя на китайский рынок, мы приобрели 50% местного ритейлера. Это была маленькая компания, и мы очень много вложили в ее развитие за 10 лет совместной работы. Когда это было уже крупное совместное предприятие и оно с успехом функционировало на рынке, китайские партнеры захотели выкупить назад долю, которая за это время очень выросла в цене (стоимость сделки стороны не раскрывают. – «Ведомости»). Ну и конечно, были политические мотивы, по этой причине у нас подобным образом развивались события. Совместное предприятие не относилось к нашим маркам, это был местный бренд, и мы инвестировали в него. Такая же стратегия у нас в Турции – там мы тоже работаем над развитием местного бренда.

– Как сложилось это сотрудничество – партнеры из Турции и Китая сами вас нашли?

– Нет, это была наша идея. Мы очень хорошо знаем ситуацию на рынке в разных странах, поскольку являемся еще и производителями тканей, которые продаются по всему миру. С партнерами и в Китае, и в Турции мы были знакомы, поскольку они закупали у нас ткани, и, соответственно, в какой-то момент мы предложили им сотрудничество.

– Вы говорите, что Италия – ваш основной рынок, La Repubblica оценивала долю страны в 85%.

– Да, это верные цифры.

– Какие рынки идут следом, какие планируете развивать?

– Основные зарубежные рынки – это Турция, Испания и Франция. Россия тоже большой рынок. Где-то, как в России, мы находим партнеров для ритейла, где-то, например в Турции, создаем совместные предприятия по производству.

– Почему вы не представлены в США? Это же самый крупный рынок. Не планируете туда выходить?

– Нет, в США не планируем. Это большой рынок, но он очень сложный, слишком сильно отличается от тех, на которых мы работаем. В Турции тоже все не так просто, особенно если брать не одну только экономику, а менталитет, культурную среду, но все-таки там мы видим больший потенциал. Хотя никогда не говори «никогда», но пока я не вижу нашу группу на американском рынке. Сейчас на первом месте для нас Европа, затем Центральная Азия и Ближний Восток.

– Какая доля продаж приходится на онлайн?

– Пока только 3%. Это мало, но при этом в последние годы она значительно выросла. И, мы надеемся, вырастет еще больше, перспективы очень большие. Мы видим онлайн как один из основных каналов развития, особенно он хорош для выхода на международные рынки. Уже сейчас мы продаем через партнеров, местные онлайн-магазины.

Модный бизнес на падающем рынке

– Вы сказали, что закрыли в Италии много магазинов. Почему? Они перестали быть прибыльными или это часть стратегии на развитие интернет-продаж?

– По двум причинам. Во-первых, да, они не приносили прибыли. Во-вторых, мы изменили стратегию не только в интернет-продажах, но и в классической рознице.