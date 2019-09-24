Ресторатор Алексей Васильчук: «Наше имя – как гарантия качества»

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Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Евгений Разумный / Ведомости

«А мы все время гигантизмом страдаем», – не скрывал ресторатор Алексей Васильчук в интервью «Ведомостям» в мае прошлого года, рассказывая о своих настоящих и будущих проектах. Тогда его совместный с братом Дмитрием холдинг RESTart Vasilchuk Brothers только-только открыл на Цветном бульваре большой ресторан широкого профиля LocAsian (на месте закрывшегося Budda Bar) и готовил главный хит – огромный фудмолл «Депо Москва», который владельцы называют самым большим в Европе. Параллельно Васильчуки начали партнерство с другим крупным игроком – Аркадием Новиковым. Вместе они придумали демократичную пиццерию Fifteen (для «Депо Москва») и дорогой ресторан Bottarga, который должен был заменить знаменитый новиковский «Недальний Восток» на Тверском бульваре.

Жизнь внесла свои коррективы, что-то получилось, что-то нет. «Депо Москва» открылся на полгода позже ожидаемого (огромный проект, очень много согласований, объяснял Васильчук), но в считанные дни стал одним из самых посещаемых мест в городском общепите. LocAsian закрылся, уступив место проверенной «Чайхоне № 1». Из Bottarga Васильчук вышел, но сотрудничать с Новиковым не прекратил. Про старые проекты в холдинге тоже не забывают: многолетний ребрендинг «Чайхоны № 1» в этом году завершится сменой названия.

Об этих и других новостях холдинга ресторатор рассказал «Ведомостям».

– «Депо Москва» – самый тяжелый ваш проект?

– Да, конечно. Масштаб, стройка, очень много согласований. Очень много было всяких «но». Здесь несколько партнеров, приходится со всеми по нескольку раз договариваться.

– Мало кто верил в этот проект, точнее, в то, что получится заполнить его людьми. Вы говорили, что ожидаете 15 000–20 000 гостей в день, и эта цифра казалась невероятной. Но сейчас видно, что людей даже больше. За счет чего получилось создать такой поток?

– Да, мы считали, в будни 15 000–17 000 приходит, в выходные до 30 000 бывает. Мы с моими партнерами, Годом Семеновичем Нисановым, Владиславом и Олегом Юсуповыми, Тимуром и Мурадом Бениаминовыми, и всей многочисленной нашей командой всегда верили в успех этого проекта. Ко мне все коллеги приходили и говорили: «Как красиво, но, Леша, откуда здесь будут люди?» Эта локация никогда особо не гарантировала успех, все вокруг закрывалось: «Белая площадь» работает за счет бизнес-центров, и их ресторанов достаточно, чтобы всех накормить.

Когда мы его делали, я для себя понимал, что есть тренд на маркеты. Их количество только начинает расти, они будут продолжать открываться, еще много появится. Так всегда бывает, и с чайхонами, и с японскими ресторанами было то же самое. Потом тренд идет на спад, и места начинают закрываться так же часто, как до этого открывались. Так и здесь. И я понимал, что надо сделать такое место, которое останется после того, как все остальные закроются, и всегда будет работать. Потому что самое масштабное, самое красивое и т. д. И когда меня спрашивали коллеги, откуда будут люди, я отвечал, что будут приезжать и со всей Москвы, и со всей России, и со всего мира. Это будет туристическая точка, must see. Так и получилось.

Поэтому и поток не спадает, людям интересен этот проект. Здесь очень большой выбор, есть все и постоянно что-то меняется. Чем он отличается от всех существующих фудмаркетов и фудхоллов? На мой взгляд, везде форматы фастфуда, а у нас была задача сделать самый большой ресторан. Мы к нему относимся как к ресторану, а не как к фудкорту, и это касается не только качества еды. Здесь атмосфера как в ресторане, где ты можешь послушать музыку, отдать детей в детскую комнату и т. д. Мы сейчас даже делаем вип-зону, специально строим на третьем этаже. Очень много было запросов, что люди не хотят стоять в очереди и искать места, поэтому они готовы заплатить за условный абонемент, чтобы по нему для них всегда было забронировано место. И мы с партнерами решили сделать такую небольшую площадку на 250 посадочных мест, куда официанты будут приносить заказы с любой точки. Пока думаем, как это организовать.