Трамвайный парк приютил гастрономию

Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Депо для приема пищи

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Евгений Разумный / Ведомости

В Москве на месте бывшего Миусского трамвайного парка на Лесной улице открылся гастрономический квартал «Депо». Он занимает около 3,5 га, по периметру расположено семь отреставрированных исторических корпусов. Они выстроены в 1908–1911 г. по проекту архитекторов Николая Жукова и Михаила Глейнига под первое в Москве трамвайное депо – в «кирпичном стиле», характерном для промышленных зданий начала прошлого века.

Самое большое из них, площадью 11 000 кв. м, теперь занимает фудмолл «Депо Москва». В остальных расположены отдельные рестораны и магазины.