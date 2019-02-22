Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Депо для приема пищи
Трамвайный парк приютил гастрономию
В столетних зданиях поселились рестораны и лавки с едой
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Евгений Разумный / Ведомости
В Москве на месте бывшего Миусского трамвайного парка на Лесной улице открылся гастрономический квартал «Депо». Он занимает около 3,5 га, по периметру расположено семь отреставрированных исторических корпусов. Они выстроены в 1908–1911 г. по проекту архитекторов Николая Жукова и Михаила Глейнига под первое в Москве трамвайное депо – в «кирпичном стиле», характерном для промышленных зданий начала прошлого века.
Самое большое из них, площадью 11 000 кв. м, теперь занимает фудмолл «Депо Москва». В остальных расположены отдельные рестораны и магазины.
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