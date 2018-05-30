«Я очень люблю открывать рестораны»

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Совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук Максим Стулов / Ведомости

Ресторатор Алексей Васильчук работает на рынке с 2001 г., когда вместе со своим братом Дмитрием («Бессменный партнер мой», – говорит о нем Алексей) и Тимуром Ланским открыл «Чайхону № 1» в саду «Эрмитаж». Бизнес рос, ресторанов с названием «Чайхона № 1» становилось все больше, но на собственный холдинг братья решились лишь в 2016 г. Васильчуки открыли «самый высокий ресторан в Европе», сетевые проекты массового сегмента, обновили «Чайхоны № 1» и готовят к запуску гастрономический квартал на 30 000 кв. м в районе «Белорусской». «А мы все время гигантизмом страдаем», – не скрывает Васильчук.

Сейчас холдинг RESTart Vasilchuk Brothers объединяет ресторанный комплекс «354» в «Москва-сити», ресторан LocAsian, сети «Чайхона № 1», «Чайхона Easy», Ploveberry, ObedBufet, Steak it Easy, Pizzelove, Burger Heroes, кулинарную студию Live Kitchen, караоке «Щас спою».

– Судя по тому, что место интервью переехало из LocAsian в «На свежем воздухе», а LocAsian вы сдали целиком под мероприятие, ваш новый ресторан открылся отлично.

– Посмотрим. Один день не срок, время покажет. Проект большой, сложный, новый. Все новое всегда открывается непросто. Надеюсь, что все будет хорошо. По крайней мере, мы для этого все сделаем.

Алексей Васильчук совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Родился в 1973 г. в Химках (Московская обл.). Окончил Финансовый университет при правительстве РФ. Получил степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса («Мирбис»)

2001 открыл первый ресторан «Чайхона № 1» в саду «Эрмитаж», в 2003 г. рестораны «Чайхона № 1» переходят на круглогодичный режим

2010 разделил бизнес с Тимуром Ланским, после чего четыре ресторана сети «Чайхона № 1» достались Ланскому, пять – Васильчукам

2016 основал RESTart Vasilchuk Brothers

– Почему вы решились открыть на месте Buddha Bar ресторан с азиатской кухней? Вы же одно время пробовали у себя в «Чайхоне № 1» делать и японскую кухню, а потом начали говорить, что азиатская тема в Москве сходит на нет. И вдруг открываете LocAsian.

– Не совсем так: мы говорили, что ушли от среднеазиатской темы как от концепции «Чайхона № 1». Когда мы начинали делать узбекскую кухню, это было диковинкой. Людям было интересно, потом появилось много копий. После того как мы разделили бизнес с нашими партнерами и когда стало понятно, что параллельно развивать бизнес не получится (не по нашей вине), мы стали думать, куда нам двигаться. Чайхона на Востоке – это не ресторан узбекской кухни, это «чайная комната» в переводе, а вообще это ресторан и место встреч на все случаи жизни. И мы решили расширить сознание. Узбекская кухня – жирная, не все девушки готовы ее есть, поэтому мы стали добавлять европейскую кухню, японскую, китайскую. Потом сделали в ресторанах большие детские комнаты. Сделали караоке, продюсерский центр, чтобы в ресторанах могли выступать артисты, везде оборудовали сцены, звук. И это сработало.

А с LocAsian мы еще больше расширили сознание. Да, там раньше был Buddha Bar, в который, насколько я знаю, предыдущие владельцы инвестировали $15 млн. Естественно, нам много всего досталось: красивая лестница, формат уже был азиатский. И концепция Buddha Bar как ресторанного и тусовочного места на самом деле сейчас в тренде: люди перестали или меньше ходят в клубы, они хотят в ресторане оставаться, дольше там зависать, танцевать. Поэтому, собственно, родился LocAsian. Сначала мы его хотели назвать Location (потому что расположение очень хорошее), но потом изменили на LocAsian. То есть это Азия как часть света – 44% суши, от Израиля до Сингапура. И все хиты, которые мы видим в этой части света, добавили в меню. Мы вообще любим за рамки выходить.

– Buddha Bar известен во всем мире, но в Москве не пошел. Как вы не побоялись открывать что-то на этой площадке, ведь не просто же так такой знаменитый бренд не выжил на Цветном бульваре?

– Buddha Bar в Москве, к сожалению, сильно отличался от мировых и по качеству сервиса, и по качеству еды в первую очередь. Там было невкусно, темно, но люди приходили, чтобы потусоваться вечером, а туристы приходили, потому что это раскрученное название. Мы вложили около 90 млн руб. и за 1,5 месяца все переделали: сделали большую детскую комнату, переделали караоке, сделали много переговорных. От старого ресторана остались, наверное, только полы и лестница.

Лучшие панорамные веранды Москвы

Как все устроено

– Вы говорили, что в группе RESTart Vasilchuk Brothers около 80 ресторанных проектов, около 7500 сотрудников. Но де-юре такой компании нет, нет холдинга, который владеет вашими сетями и ресторанами. Тогда как у вас все устроено?

– Холдинг только образуется. На сегодняшний момент есть несколько компаний, которые консультируют и управляют, – мы их называем «центры поддержки». И сейчас мы работаем над тем, чтобы создать под единым зонтичным брендом компанию. Она тоже будет, понятно, не общей, потому что где-то есть партнеры, где-то франчайзинг. Наша конечная цель – это некий магазин для всех: для партнеров, для инвесторов, для сотрудников, для тех, кто ищет работу. Потому что мы едва ли не единственная ресторанная компания, которая занимает все ниши рынка – от фастфуда до сегмента люкс. То есть мы становимся привлекательными для партнеров, франчайзеров, инвесторов – человек понимает: в зависимости от того, сколько у него денег, он может открыть или маленький проект, или большой.

– Как распределяется ответственность в тех проектах, где вы не единственные владельцы, за что именно вы отвечаете?

– Везде есть партнеры, мы в диалоге, но управляем процессом только мы. Еще есть франчайзинговые партнеры, но мы их стараемся не афишировать, потому что люди в нашей стране к франчайзингу относятся настороженно, считают, что там хуже качество. А у нас ко всем ресторанам, франчайзинговым и нет, одинаковое отношение.

– По данным СПАРК, в 2016 г. выручка ООО «Сеть ресторанов Чайхона № 1», где у Абдурахимова Тимура Руллановича 50%, а у Вероники и Дмитрия Васильчуков по 25%, была 34,6 млн руб. и чистый убыток – 2,6 млн руб. Что это за цифры для сети из 35 ресторанов в Москве?

– Эта информация некорректна, так как это компания, на которую зарегистрирована торговая марка и она не ведет ресторанную деятельность.

– А каков совокупный оборот ресторанов, входящих в холдинг?

– Это коммерческая тайна.

Рестораны взамен пентхаусов

– В сегменте люкс вы начали работать, открыв три ресторана на трех этажах в небоскребе «Око» компании «Капитал груп». Как появился этот проект?

– Случайно. Хотя случайностей в этом мире не бывает – их господь бог нам посылает. Я знаком с совладельцем «Капитал груп» Эдуардом Берманом. Он говорит: «Посмотри, у нас есть площадка (а мы смотрели другую площадку в Сити), мы там пентхаусы думали делать. Я поднялся, увидел эту красоту и понял, что надо здесь что-то делать. Потому что это красиво, интересно и высоко. Но очень сложно оказалось: здесь изначально были запланированы три большие квартиры и нам пришлось получить новое техническое свидетельство, поскольку для ресторанов другие требования, пришлось все переделывать.

– Но «Капитал груп» вам помогала?

– «Капитал груп» очень сильно помогала и помогает: я мало встречал таких арендодателей, а у нас более 80 проектов. Если бы не они, наверное, мы ничего бы не построили.

У меня давно была мечта сделать хороший русский ресторан. И я понял, что надо сделать это здесь, где на 360 градусов видно весь город. И мы придумали историю с рестораном Ruski – как некий аттракцион. В штате Ruski постоянно работают два профессиональных гида. На начальном этапе мы привлекли историка Москвы Александра Леонидовича Мясникова, он в течение трех месяцев работал с официантами, обучал их, проводил курсы, чтобы каждый официант мог ориентироваться, объяснять гостям, что откуда видно. Он же подбирал экскурсоводов, которых мы взяли потом в штат, они проводят экскурсии как в ресторане, так и на смотровой площадке. Наша смотровая – самая высокая в Европе.

Мы очень долго разрабатывали дизайн, было сложно русскую историю экстраполировать в современное стеклянно-бетонное здание. Лубочный дизайн выглядел бы здесь очень смешно, и нам надо было сделать дизайн русский, но в то же время современный. Полгода мы с Юной Мегре только картинки рисовали, хотя обычно за полгода уже строимся два раза. В результате получился современный русский ресторан. С печью, которая весит 6 т.

– Печника откуда привезли?