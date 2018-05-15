Стиль жизни / Люкс

Лучшие панорамные веранды Москвы

Рестораны и бары с самым красивым видом на город
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Комментарии  ()
Naissaar
11:20 16.05.2018
Да уж, ресторан "Воронеж" на крыше 3-этажного здания у шумных и загазованных Пречистенки, Остоженки и Гоголевского бульвара - это то еще место для приятного отдыха :)
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