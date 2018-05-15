Лучшие панорамные веранды Москвы

Максим Стулов / Ведомости

Веранда Twins Garden находится на втором этаже ресторана, занимающего седьмой и восьмой этажи здания на Страстном бульваре. По правилам ресторана, здесь предлагают блюда a la carte, а авторский дегустационный сет от шефов – братьев Ивана и Сергея Березуцких – можно заказать только на первом этаже

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