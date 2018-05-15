Лучшие панорамные веранды Москвы
Рестораны и бары с самым красивым видом на город
Бар «Консерватория» в отеле Ararat Park Hyatt Moscow оформлен как оранжерея или ботанический сад: зал украшен цветами и кустарниками, для приготовления некоторых блюд и коктейлей использованы цветы, в меню флористические иллюстрации
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«Консерватория» расположена на девятом этаже отеля, и с веранды открывается вид на многие достопримечательности центра: Исторический музей, Красную площадь и Кремль, восстановленное здание гостиницы «Москва», «Метрополь» и Большой театр
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В трехэтажном здании на площади у Пречистенских ворот находятся закусочная и ресторан «Воронеж», а также ресторан «Мясной клуб». Летом на крыше здания открывают панорамную веранду с той же концепцией, что и у постоянных заведений, – кухня российских провинций
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Вид с веранды открывается на Гоголевский бульвар, Остоженку и храм Христа Спасителя
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Веранда Twins Garden находится на втором этаже ресторана, занимающего седьмой и восьмой этажи здания на Страстном бульваре. По правилам ресторана, здесь предлагают блюда a la carte, а авторский дегустационный сет от шефов – братьев Ивана и Сергея Березуцких – можно заказать только на первом этаже
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Панорама с террасы Twins Garden охватывает центр города: от узнаваемых зданий на проспекте Сахарова до высоток «Москва-сити»
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Одна из старейших веранд в городе - «Летняя терраса» ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре
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Она расположена на четвертом этаже здания, и с нее можно увидеть панораму Тверского бульвара, церковь Рождества Богородицы в Путинках на Старом Посольском дворе и Пушкинскую площадь
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«Казбек» – один из немногих панорамных ресторанов, расположенных за пределами Садового кольца. С веранды ресторана открывается вид на набережную Москвы-реки, здание гостиницы «Украина», набережную Тараса Шевченко и высотку МИДа
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В противоположном направлении терраса «Казбек» выходит на комплекс «Москва-сити», Москву-реку и деловой комплекс «Центр международной торговли»
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Один из самых знаменитых панорамных ресторанов Москвы – White Rabbit. С 23-го этажа здания на Смоленской площади открывается вид на Садовое кольцо, высотку МИДа и центр города – в хорошую погоду можно разглядеть, например, храм Христа Спасителя
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White Rabbit – единственный российский ресторан, три раза подряд попадавший в топ-30 лучших в мире по версии рейтинга The World’s 50 Best Restaurants – в 2015, 2016 и 2017 гг.
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Новый ресторан Locasian Bar открылся на Цветном бульваре на месте Budda Bar в конце апреля 2018 г. Концепция и название поменялись, но пространство осталось прежним: четыре этажа с верандой
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Панорама Locasian Bar охватывает исторический центр Москвы: Цветной и Петровский бульвары, Трубную площадь и Неглинную улицу
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Самая высокая открытая площадка не только Москвы, но и Европы находится на 86-м этаже башни «Око» в «Москва-сити». Веранда «На свежем воздухе» является частью ресторанного проекта «354», куда помимо нее входят ресторан русской кухни Ruski и клуб Insight. Терраса оборудована раздвижной крышей, которую убирают в хорошую погоду
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Этажом выше веранды находится открытая смотровая площадка, где ресторан проводит экскурсии, рассказывая об открывающейся 360-градусной панораме Москвы. На фото: вид со смотровой площадки на «Москва-сити», Кутузовский проспект, Дорогомиловскую улицу и Москва-реку
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Ресторан Mushrooms расположен на втором этаже здания на Большой Якиманке, а веранда открыта чуть выше - на четвертом. Отсюда открывается редкий вид на Замоскворечье, а с определенных точек можно увидеть башни Кремля
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Веранда Mushrooms оборудована раздвижной крышей и по желанию гостей превращается в открытую
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«Турандот» – еще один ресторан, расположенный в историческом центре Москвы, на Тверском бульваре. Открытая трельяжная терраса находится на крыше заведения, на уровне четвертого этажа
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Ограждение веранды в «Турандоте» довольно высокое, тем не менее, дальняя панорама города и крыши домов Тверского бульвара и близлежащих переулков передают ощущение от пребывания в историческом центре
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