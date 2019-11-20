Как Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории
Косметический и парфюмерный гигант Coty, которому принадлежит более 70 таких брендов, как Max Factor, Lacoste и Calvin Klein, 18 ноября договорился о новой сделке. Но на этот раз он покупает контрольный пакет акций в молодой и необычной компании – производителе косметики Kylie Cosmetics, основанном американской моделью Кайли Дженнер, младшей сестрой Ким Кардашьян. Ранее в этом году Forbes назвал ее самым молодым миллиардером в истории, заработавшим свое состояние самостоятельно (журнал оценил его ровно в $1 млрд). На тот момент ей был всего 21 год, что позволило ей побить рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга.
За 51% акций компании Coty заплатит $600 млн. Таким образом, Kylie Cosmetics оценена примерно в $1,2 млрд. Остальные 49% акций будут продолжат принадлежать Дженнер, которая является гендиректором компании. После завершения сделки она будет переименована в Kylie Beauty, а Дженнер продолжит оставаться лицом бренда. Секрет успеха этого – огромная популярность Дженнер в социальных сетях. У нее более 151 млн подписчиков в Instagram, а в Twitter на нее подписаны более 29 млн пользователей. Также у нее многомиллионная аудитория в Facebook и Snapchat.
Время новых брендов
Сделка между Coty и Дженнер – еще один пример того, как меняется индустрия косметики. Молодые потребители не испытывают большой лояльности к старым известным брендам, зато их привлекают знаменитости, создающие собственные бренды. Coty надеется, что популярность Дженнер и ее умение работать через соцсети поможет ускорить рост бизнеса. «Одним постом в социальных сетях Кайли способна охватить аудиторию, вдвое превышающую количество зрителей Супербоула, — отмечает гендиректор Coty Пьер Лоби (цитата по Financial Times) — Она седьмая по числу подписчиков в Instagram».
Kylie и другие новые косметические бренды сейчас находятся на волне успеха, в то время как традиционные компании, долго доминировавшие на американском рынке, столкнулись с трудностями. По данным Kline & Co, у независимых брендов продажи выросли на 24% в 2017 г., а у всех участников рынка — в среднем на 5,9%. «Вот что обеспечивает рост рынка», — заявил в интервью финансовый директор Coty Пьер-Андре Терис про бренды, ставшие популярными благодаря интернету.
Coty ранее приобрела десятки косметических и парфюмерных брендов у Procter & Gamble за $12,5 млрд в 2016 г. Но ей оказалось трудно интегрировать их в свой бизнес, из-за чего в этом году компания списала $3 млрд. После той сделки Coty потеряла половину своей рыночной капитализации. Но 18 ноября. когда было объявлено о соглашении с Kylie, ее акции подорожали на 2,6%.
Также Coty сама пробовала повторить стратегию Kylie, пытаясь раскрутить бренд CoverGirl с помощью популярных блогеров в социальных сетях и онлайн-рекламы. Но ее усилия не увенчались успехом. Как признает Терис, ключом успеха Kylie является сама Дженнер и ее популярность: «Ее значимость крайне велика. Вот почему мы стремились к этому партнерству».
Сама Дженнер заявила, что рада работать с Coty над тем, чтобы сделать свой бренд глобальным. «Это только начало!» — написала она в Twitter.
Продажи Kylie ежегодно растут примерно на 40% и в этом году должны достичь $200 млн. Для сравнения: продажи Coty в прошлом году составили $8,6 млрд. Coty рассчитывает, что сделка поможет ускорить рост чистой выручки группы более чем на 1% в год в течение следующих трех лет и увеличить прибыль на акцию спустя всего один год.
Coty действительно должна извлечь выгоду из партнерства с Kylie, но высокая зависимость от Дженнер таит в себе и опасность, считает аналитик Citigroup Венди Николсон. «Главный риск этой сделки заключается в том, что Кайли потеряет интерес к косметическому бизнесу или ее активность в социальных сетях и популярность уменьшатся», — приводит WSJ слова Николсон.
Сила социальных сетей
Дженнер родилась в семье телепродюсера и предпринимателя Крис Дженнер и телезвезды Кейтлин Дженнер (сменившего пол экс-легкоатлета Брюса Дженнера), поэтому она с детства снималась в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Но в отличие от Ким Кардашьян и других своих сестер, она не чувствовала себя комфортно на телевидении, поэтому со временем стала появляться в шоу реже.
Призванием Дженнер оказались социальные сети, где она нашла свою аудиторию – девочек-подростков. Ее имя стало так тесно ассоциироваться со Snapchat, что однажды компания потеряла $1,3 млрд рыночной капитализации из-за ее твита о том, что она стала реже пользоваться этим приложением. В то время как рейтинги «Семейства Кардашьян» начали падать, Дженнер стала успешнее своих сестер. По оценкам Forbes, сейчас ее состояние в три раза больше, чем у Ким.
Врез. Скрытность в личной жизни
Несмотря на свою популярность в социальных сетях и репутацию своей семьи, Дженнер по-прежнему не выставляет свою личную жизнь напоказ. В 2017 г. она начала встречаться с рэппером Трэвисом Скоттом, и в прошлом году у них родилась дочь. Но в сентябре пара рассталась. Также пару лет назад Дженнер запустила собственное реалити-шоу «Жизнь Кайли», в котором она все-таки немного рассказывает поклонникам о себе. Но по большей части эпизоды этого шоу «очень, очень грустные», приводит FT один из отзывов. Например, в нем Дженнер объясняет, что из-за назойливости папарацции ей легче пользоваться Instagram, чем выходить на улицу. В одном эпизоде она гуляет ночью по пляжу со своей лучшей подругой и говорит: «Слава пройдет раньше, чем мы думаем… Единственная причина, почему я ее немного поддерживаю, — это Kylie Cosmetics».
Между тем Дженнер инвестировала деньги, заработанные благодаря карьере модели, в собственную линию косметики, которая продавалась через интернет за считанные минуты. Ее мать Крис увидела в этом возможность для бизнеса и договорилась с поставщиками и дистрибьюторами, пишет FT. Так в 2015 г. появилась Kylie Cosmetics.
Всего за несколько лет Kylie Cosmetics превратилась в компанию стоимостью свыше $1 млрд. При этом в ней до сих пор работает всего 12 человек, в том числе пять человек на неполный рабочий день, отмечает Forbes. Производством и упаковкой косметики по аутсорсингу занимается калифорнийская компания Seed Beauty, а продажами — онлайн-ритейлер Shopify. За управление финансами и связи с общественностью отвечает Крис Дженнер, которая помогает в бизнесе всем своим детям и берет за это с них комиссию в размере 10%. Маркетинг до сих пор осуществляется в основном через социальные сети, где Дженнер рассказывает своим подписчикам о продуктах.
«Это сила социальных сетей, – заявила изданию Дженнер. — У меня была такая большая аудитория еще до того, как я начала что-нибудь».
Реклама продуктов с помощью знаменитостей не является чем-то новым, но Дженнер – сама продукт, говорят эксперты по маркетингу. «Она добилась успеха с косметикой, но это могло быть что угодно. Она могла бы продавать кексы, кроссовки или резинки для волос», — утверждает управляющий партнер RLP Advisers Джереми Пол (цитата по FT).
В течение первых трех лет Kylie продавала косметику в основном через интернет. Но в конце 2018 г. она договорилась о сотрудничестве с сетью Ulta Beauty, у которой более 1100 магазинов. В некоторых из них ее косметика была полностью распродана всего за несколько часов. По оценкам Oppenheimer, за первые шесть недель Kylie продала через Ulta продукцию на $54,5 млн.
Как признает Дженнер, присутствие в офлайн-магазинах дает ей возможность продавать свою косметику людям, «которые никогда бы не приобрели ее онлайн», потому что хотят «увидеть, потрогать и почувствовать ее перед покупкой».
Дженнер настаивает, что не намерена продавать бизнес. По ее словам, она хочет управлять Kylie «вечно». Но ее мать в прошлом году говорила Forbes, что они всегда готовы рассмотреть интересное предложение. Кроме того, аналитики предупреждают, что бренды, основанные на личности, могут оказаться менее долговечными, чем традиционные. «Вдруг потребители решат, что им больше нравится этот человек?» — отмечает Симеон Сигел из Nomura.
В чем заслуга Дженнер
Помимо этого бизнеса, Дженнер продолжает зарабатывать на рекламе и телевидении. В результате, в марте 2019 г. Forbes объявил Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим свое состояние самостоятельно. Предыдущий рекорд принадлежал Цукербергу, который смог добиться этого в 23 года, будучи на два года старше.
«Я не ожидала этого и не могла предвидеть будущее, — приводит журнал слова Дженнер. – Но очень приятно ощущать это [признание]».
Однако многие относятся к этому званию скептично – все-таки у Дженнер богатые и знаменитые родители, своей популярности она частично обязана Ким Кардашьян, а в бизнесе ей много помогает мать. Некоторые в шутку говорили, что Дженнер встала в один ряд с основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Она в курсе критики и еще в прошлом году ответила на нее: «Люди не воспринимают меня всерьез как бизнесвумен из-за моего возраста и репутации. Но мне нравится доказывать, что они ошибаются».
Чтобы положить конец спорам по поводу заслуг Дженнер, Forbes спустя несколько месяцев специально объяснил свое решение назвать ее self-made миллиардером. К людям, самостоятельно заработавшим свое состояние, журнал относит тех, кто основал компанию или разбогател другим способом, но не получил богатство в наследство. Forbes признает, что это слишком широкое определение, поэтому делит миллиардеров на 10 категорий. Так, полностью унаследовавшие свое состояние люди входят в 1-ю категорию, а те, кто не только родился бедным, но и вынужден был преодолевать значительные трудности в жизни – в 10-ю категорию. К таким, например, относится американская телеведущая Опра Уинфри.
В свою очередь, Дженнер вошла в 7-ю категорию, потому что родилась в богатой семье и изначально имела хорошие возможности, но затем смогла извлечь выгоду из своей известности. Как бы то ни было, Дженнер не только self-made миллиардер, но и первый selfie-made миллиардер, в шутку отметил Forbes.