Как Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории

Врез. Скрытность в личной жизни

Несмотря на свою популярность в социальных сетях и репутацию своей семьи, Дженнер по-прежнему не выставляет свою личную жизнь напоказ. В 2017 г. она начала встречаться с рэппером Трэвисом Скоттом, и в прошлом году у них родилась дочь. Но в сентябре пара рассталась. Также пару лет назад Дженнер запустила собственное реалити-шоу «Жизнь Кайли», в котором она все-таки немного рассказывает поклонникам о себе. Но по большей части эпизоды этого шоу «очень, очень грустные», приводит FT один из отзывов. Например, в нем Дженнер объясняет, что из-за назойливости папарацции ей легче пользоваться Instagram, чем выходить на улицу. В одном эпизоде она гуляет ночью по пляжу со своей лучшей подругой и говорит: «Слава пройдет раньше, чем мы думаем… Единственная причина, почему я ее немного поддерживаю, — это Kylie Cosmetics».