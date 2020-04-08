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«Пандемия может изменить отношение россиян к своему здоровью»

Дмитрий Богданов, гендиректор одного из лучших в стране санаториев – о том, как предприятия отрасли могут помочь в борьбе с пандемией
Анна Шилова

Санаторно-курортная отрасль сталкивается сейчас c теми же самыми проблемами, что и вся индустрия гостеприимства: закрытие средств размещения, запрет или ограничение передвижения, резкое падение доходов и перспектива затяжного кризиса. При том что до пандемии российский санкур рос значительно быстрее, чем экономика в целом. По данным Росстата, доходы санаторно-курортной отрасли с 2014 г. увеличились с 113,9 млрд руб. в 2014 г. до 154 млрд руб. в 2018 г.

Несмотря на нынешнее драматичное падение (которое эксперты и участники индустрии оценивают в сотни миллиардов рублей), вызванное коронавирусом, в долгосрочной перспективе он может даже сыграть санкуру на руку, уверен генеральный директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов. Здравницей, принадлежащей Обществу «Знание» России (есть еще Всероссийское Общество «Знание»), Богданов руководит с 2011 г. Тогда это был один из самых запущенных объектов, сейчас – первый по эффективности, по оценке Ассоциации оздоровительного туризма.

– Что у вас сейчас происходит?

– В Краснодарском крае действует жесткий карантин. Все, конечно, в шоке, потому что таких жестких мер, как в Краснодарском крае, нет ни в Москве, ни в Петербурге. Даже в Нью-Йорке нет. Остановлено практически все, людей штрафуют за выход на улицу. За неделю четыре раза меняли формат пропусков для транспорта. Люди ездят снова, снова и снова, потому что пропуска нужно получать только лично. Так что у нас весело.

Всех гостей нам положено посадить на карантин, потому что рекомендовано свести к минимуму выход людей на улицы. Хотя что традиционно рекомендовали людям в случае проблем со здоровьем? Рекомендовали ехать к морю и побольше гулять вдоль моря. А сейчас, увы, даже санитарные врачи (я уж не говорю про ответственных госчиновников) не совсем понимают, как правильно действовать в тех или других обстоятельствах. Жесткий дефицит компетенции налицо. Я это называю «эпоха воинствующего непрофессионализма». И мы, к сожалению, пожинаем плоды.

– Сколько у вас осталось гостей, какой получились выручка и загрузка относительно марта 2019 г.?

– 31 марта у нас оставалось 430 гостей – это примерно 70% от полной загрузки, в выходные – 147 человек. На сегодняшний день (7 апреля) в санатории осталось 58 гостей, а обычно в это время до 850 человек живет. Падение выручки катастрофическое. Общий убыток за март – апрель – май мы ожидаем в районе 100 млн руб. Представьте, сколько людей реально не получат денег в Сочи и в других городах! Мы последние лет 5–6 были одним из самых востребованных объектов в стране, у нас большая глубина продаж – до года вперед и выше (а раньше было до 2,5 года вперед), что сейчас нам здорово помогло. У нас высокая загрузка круглый год и, в принципе, нет низкого сезона. Сейчас мы переносим путевки конца марта и апреля – мая, это задача колоссальной сложности.

Дмитрий Богданов

Родился 20 января 1971 г. в г. Сочи. Окончил Ленинградское высшее военное командное училище в 1992 г.
1993
сотрудник уголовного розыска УВД Центрального района г. Сочи
1997
приходит в туристическую индустрию
1999
председатель правления пансионата «Южный», г. Туапсе
2003
директор отеля «Старая мельница», г. Сочи
2009
управляющий отелем «Шале Поляна», Красная Поляна
2011
генеральный директор санаторно-курортного комплекса «Знание»
2012
член правления, член президиума правления общероссийской общественной организации «Общество «Знание» России
2014
председатель правления Общества «Знание» России
2018
член Общественного совета федерального агентства Ростуризм
– Люди соглашаются переносить?

– В подавляющем большинстве – да. Это тоже результат нашей многолетней работы. Обычно санатории и отели гнались за продажами любой ценой. А я, будучи специалистом по вопросам антикризисного управления и развития бизнеса, всегда ратовал за то, чтобы создавать сообщества. Зачем мы в целом нужны нашим клиентам и партнерам? Не только купить путевку на одну поездку, а быть рядом всегда, потому что многим из них нужно каждый год выезжать в хороший санаторий, для них это важно. Поэтому сейчас в 99,9% случаев мы находим решения [по переносу путевок] без истерик, без угроз и проч. За уже две с лишним недели нервы сдали всего у двух наших клиентов из нескольких тысяч.

– Какую загрузку прогнозируете на июнь? Сколько сейчас бронирований?

– Где-то в районе 80%.

– На обывательский взгляд, санатории подходят для размещения в них больных/медперсонала, если количество заболевших в крае будет расти. А что в действительности – есть у вас необходимая минимальная инфраструктура для этого? Обращались к вам власти с подобными стресс-тестами или запросами – принять больных/врачей при обострении пандемии? Насколько идея размещать больных в пансионатах и санаториях в целом жизнеспособна?

– Это очень здравая идея. Но тут лучше начать с того, что примерно из 1800 российских санаториев в собственности государства порядка 700, почти в каждом субъекте Федерации. И в Подмосковье в том числе. Это санатории Министерства обороны, санатории МВД. Даже у Центробанка, если мне не изменяет память, есть 18 пансионатов с лечебной базой. Эти 700 с лишним государственных объектов – достаточно мощный резерв, где без проблем можно организовать обсерваторы, места, где проходят лечение заболевшие или люди с подозрением. Кое-где в мире больных пробуют размещать в отелях, но санатории, конечно, подходят несравнимо больше.

– Мне представители отелей говорили неофициально, что идея размещать больных в отелях не бесспорна. Конечно, помочь конкретным больным в тяжелый момент готовы все, но если заглядывать чуть дальше, то возникает вопрос: а получится потом продолжать использовать гостиницу? Захотят ли люди жить в отеле после инфекционных больных? Вы не думаете, что для части гостей это станет поводом для сомнений?
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