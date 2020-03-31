Как санатории выживают без гостей

В письмах говорится о первостепенных формах поддержки отрасли, без которых ей не выжить. Как президент ОСИГа Бабасян перечисляет самые необходимые. В первую очередь это замена отсрочки (по выплатам кредитов и т. п.) на каникулы. (Эта мера покажет людям, что есть некий свет в конце тоннеля – да, сейчас трудно, но можно потерпеть и, когда ситуация с пандемией нормализуется, есть шанс вернуться к нормальной работе, подчеркивает Бабасян.) Во-вторых, отмена страховых выплат – до осени или до конца года. Также для части организаций нужно рассмотреть возможность компенсации ФОТ. Последнее особенно важно, чтобы не допустить социального взрыва. «Для некоторых объектов, особенно важных, ценных, уникальных или попавших в особенно трудную ситуацию, можно рассмотреть возможность индивидуальной помощи. Наш подход таков: есть комплекс общих мер и должна быть возможность для отдельной помощи», – резюмирует Бабасян.