Как санатории выживают без гостей
27 марта премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение региональным властям приостановить с 28 марта по 1 июня бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях и расположенных на курортах гостиницах. Согласно документу, уже проживающие гости могут остаться в местах отдыха до окончания путевки, но продлить ее не смогут. Заселять вновь прибывших гостей нельзя, исключение составляют только приехавшие в деловую поездку – цель своего визита они должны подтвердить, например, предоставив направление на командировку.
По данным Ростуризма на 2018 г., в России функционировало 1830 санаторно-курортных организаций, 700 из них – государственные. Большинство из них расположено в Крыму, Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях. Поручение правительства распространяется на объекты на всей территории страны. На местах оно выполняется указами глав регионов, и некоторые руководители дополнили их, введя на своей территории ограничения, которых прежде не было. Например, постановление о запрете на прием новых гостей во всех объектах размещения, подписанное губернатором Краснодарского края, предусматривает также ограничение авиа- и ж/д перевозок внутри региона, переход заведений общепита на обслуживание навынос и доставку, а также закрытие торгово-развлекательных центров. Документ вступил в силу 28 марта и будет действовать по 5 апреля – дни, объявленные президентом нерабочими. Указ губернатора Алтайского края (где расположен, например, город-курорт федерального значения Белокуриха) не предусматривает транспортных ограничений, а также не распространяется на обычные гостиницы.
Все закрыты
Постановлению подчинились все государственные курорты, санатории и пансионаты, а также большинство крупных частных.
«С 28 марта мы не принимаем новых гостей, те, кто были, постепенно уезжают. Сейчас загрузка составляет около 60%, но уже к 7 апреля упадет до 2%. С 10 апреля мы будем готовить комплекс к консервации», – поясняет генеральный директор крымского курортного комплекса Mriya (одного из крупнейших в стране и самого крупного в регионе) Грант Бабасян.
«В марте хорошие санатории курорта Сочи стоят полные, наш тоже был заполнен, – рассказывает генеральный директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов. – Сейчас гости начинают уезжать: в понедельник выписались 87, осталось 430 гостей – это примерно 70% от полной загрузки. Бронирования на апрель и май предлагаем клиентам перенести, так как ясности по этим периодам нет».
До 1 июня приостановлена работа курорта «Роза Хутор»: закрыты подъемники, объекты инфраструктуры и массового отдыха. Гости курорта, проживающие в гостиницах на момент выхода постановления правительства, автоматически перешли на режим самоизоляции без возможности гулять по курорту, питание им доставляют в номера. Всем гостям, забронировавшим и оплатившим размещение с 28 марта по 1 июня, предлагают аннулировать бронирование либо перенести его на более поздний срок, указано на сайте курорта.
До 6 апреля закрыли сезон катания северокавказские курорты «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус». Деньги за купленные на эти даты ски-пассы можно вернуть.
В Краснодарском крае сейчас доступны для бронирования только небольшие частные гостиницы и гостевые дома. На Booking.com соответствующих предложений чуть больше 3000 (обычно их около 10 000). Крупных сетевых отелей среди доступных нет. Все дополнительные службы «Кемпински гранд отель Геленджик» (спа, бассейн, рестораны и т. д.) закрыты, с 28-го не принимаем новых гостей и переносим бронирования, подтвердили в отеле. После вступления ограничений в силу край за сутки покинуло около 10 000 отдыхающих, это примерно 15% общего числа, указано на сайте администрации края.
Чем это грозит
Указание фактически приостановить работу получили объекты размещения и государственной, и частной собственности. При этом разъяснений, из каких источников управляющие и владельцы должны покрывать издержки неработающего объекта, никто из опрошенных «Ведомостями» игроков рынка не получал. По умолчанию предполагается, что все расходы на выполнение правительственного поручения собственники должны нести самостоятельно, говорят собеседники «Ведомостей».
Ключевая особенность курортного бизнеса – сезонность. Основные деньги средства размещения зарабатывают с марта по октябрь, а зимой тратят заработанное на подготовку к новому сезону. Поэтому сейчас ни у кого нет накоплений, чтобы платить зарплату сотрудникам и содержать объекты два месяца. «Подушки безопасности» нет даже у принадлежащей Сбербанку Mriya, подтверждает Бабасян. Перерыв в работе на два месяца несет очень большие потери, если запрет на размещение продлится дольше 1 июня, то потери для многих могут быть невосполнимыми, дополняет менеджер.
Месяц простоя может принести убытки, которые санаторию нужно будет отбивать год-полтора, а два месяца простоя потребуют восстановления в течение 3–5 лет, говорит Богданов. При пессимистическом сценарии – если санаторий останется закрытым все лето – срок восстановления может растянуться до 7–8 лет. «Если мы откроемся 1 июня, то наши убытки по одному объекту могут составить до 100 млн руб., по региону убытки ожидаются миллиардные», – резюмирует Богданов.
Но помимо убытков и угрозы разорения для собственников нынешний кризис чреват социальным взрывом. Власти предполагают, что владельцы продолжат платить сотрудникам зарплату. Но такая возможность есть далеко не у всех: кто-то уже закрыл свои объекты и уволил людей, кто-то неизбежно будет сокращать персонал. «Часть сотрудников мы сейчас отправили на каникулы – пока с сохранением зарплаты. Но как поступать дальше – непонятно, – делится Богданов. – Мы выполняем все решения властей, но свои проблемы на данном этапе решаем самостоятельно. У всех санаториев за спиной межсезонье, и это потенциально очень социально опасная ситуация: сбережений нет ни у работодателей на выплату зарплат сотрудникам неработающего санатория, ни у людей».
«Один из главных вопросов для всех владельцев бизнеса сейчас – сохранить персонал. Для всех управленцев это боль, все реально переживают за людей. В индустрии работает около 3 млн людей. Если значительная часть из них останется без работы (а далеко не все смогут сохранить людям рабочие места и зарплату), то большинство людей останется без средств к существованию, потому что у большинства нет накоплений. Это огромная социальная проблема для всех регионов», – предупреждает Бабасян.
Но помимо социальных проблем усугубление проблем с персоналом может привести и к проблемам в индустрии, где кадры решают все. Чтобы достичь нынешнего уровня сервиса, в обучение и переподготовку персонала в течение последних 10 лет вкладывали огромное количество сил, средств и времени. Если сейчас распустить сотрудников и потерять их, это риск быть отброшенными на несколько лет назад.
Как помочь отрасли и людям
За последние недели обращения к федеральным властям опубликовали Федерация отельеров и рестораторов России, топ-менеджеры гостиничных и ресторанных компаний, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), Ассоциация отельеров АМОС, объединяющая отельеров и представителей санаторно-курортной сферы Сочи и Юга России и т. д.
В письмах говорится о первостепенных формах поддержки отрасли, без которых ей не выжить. Как президент ОСИГа Бабасян перечисляет самые необходимые. В первую очередь это замена отсрочки (по выплатам кредитов и т. п.) на каникулы. (Эта мера покажет людям, что есть некий свет в конце тоннеля – да, сейчас трудно, но можно потерпеть и, когда ситуация с пандемией нормализуется, есть шанс вернуться к нормальной работе, подчеркивает Бабасян.) Во-вторых, отмена страховых выплат – до осени или до конца года. Также для части организаций нужно рассмотреть возможность компенсации ФОТ. Последнее особенно важно, чтобы не допустить социального взрыва. «Для некоторых объектов, особенно важных, ценных, уникальных или попавших в особенно трудную ситуацию, можно рассмотреть возможность индивидуальной помощи. Наш подход таков: есть комплекс общих мер и должна быть возможность для отдельной помощи», – резюмирует Бабасян.
По мнению Богданова, среди необходимых в первую очередь освобождение от уплаты налогов и аренды за землю на период с марта по май 2020 г., а также кредит на пять лет под нулевой процент в размере 10% от оборота предприятия в прошлом году, как сделали, например, в Швейцарии. Второй важнейший момент – субсидии на выплату зарплат. Эти деньги нужны прямо сейчас – рентабельность санаторного бизнеса невысока, поэтому накоплений на выплаты практически ни у кого нет, подчеркивает Богданов.
В списке мер, предложенных президентом и одобренных правительством, этих пунктов сейчас нет. На момент публикации статьи ответы на вопросы, направленные «Ведомостями» в Ростуризм, не поступили.