Крупнейшие рестораторы Москвы развивают собственную доставку

Аркадий Новиков сравнивает то, как поддерживают бизнес в Великобритании и в России. По словам предпринимателя, его ресторан в Лондоне закрыт с тех пор как, в городе введено чрезвычайное положение. «Мы продолжаем платить арендную плату, но государство компенсирует наши расходы, кроме того, временно отменен так называемый бизнес-рейт – налог в пользу государства, который может составлять до 30% от доходов, – цитируют Новикова «Известия». – В России вопрос пока никак не решен. Рестораны не закрывают, соответственно, мы не можем на законных основаниях прекратить работу и уволить персонал. Мы продолжаем платить — и аренду, и зарплату, но о каких-либо компенсациях в настоящий момент речи не идет. Безусловно, нам пошли навстречу в плане отсрочки уплаты налогов и заморозки коммунальных платежей, но это лишь незначительная помощь. <…> Когда доходность снижается в два раза, компания неизбежно банкротится. Единственное правильное решение на сегодняшний день – это официально закрыть все рестораны. Как в Европе».