Пособие по вирусной бедности

С 30 марта в Москве мэр Сергей Собянин ввел де-факто карантин и пообещал потерявшим работу 19 500 руб. в месяц (с 1 апреля по 30 сентября, уточнили позже в мэрии). Это почти ровно прожиточный минимум в Москве для трудоспособного населения, назначенный мэрией 24 марта 2020 г.: 19 233 руб.