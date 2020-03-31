Пособие по вирусной бедности
Московское правительство задает стандарт выживания
Мэрия Москвы предложила 19 500 руб. всем потерявшим работу из-за коронавируса – и это, похоже, будет для многих москвичей новым стандартом выживания в ближайшие месяцы.
С 30 марта в Москве мэр Сергей Собянин ввел де-факто карантин и пообещал потерявшим работу 19 500 руб. в месяц (с 1 апреля по 30 сентября, уточнили позже в мэрии). Это почти ровно прожиточный минимум в Москве для трудоспособного населения, назначенный мэрией 24 марта 2020 г.: 19 233 руб.
И всего за сутки заявки на пособие по безработице подали 10 000 человек, сообщила 31 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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