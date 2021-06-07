«Рост цен на сталь не может продолжаться бесконечно»Гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев о налогах и ценообразовании в металлургической отрасли
В этом году цены на сталь на мировом рынке достигли максимума за 12 лет. В России строители жалуются на подорожание металлопродукции. С прошлого года правительство разными способами пытается стабилизировать цены. А несколько дней назад первый вице-премьер Андрей Белоусов пригрозил металлургам налоговым изъятием 100 млрд руб. сверхдоходов, полученных, по его мнению, в 2020 г. На следующий день, 1 июня, состоялось специальное совещание в Минпромторге, после которого министерство подтвердило, что вместе с руководителями металлургических компаний согласуют скидки на металлопродукцию, необходимую для госзаказов.
Александр Шевелев, гендиректор «Северсталь менеджмента» (управляющая компания «Северстали»), в интервью «Ведомостям» на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал последствия регулирования цен, объяснил, почему «Северсталь» растет быстрее рынка, и поделился планами компании.
– Очевидно, что рост акций во многом зависит от ситуации на мировом рынке. Мы видим, как выросли мировые цены на сталь, на руду – и это потянуло капитализацию металлургических компаний вверх. Но наша ключевая цель – лидерство по совокупному доходу для акционеров относительно конкурентов, с которыми мы играем на одном поле. Есть такое известное высказывание Оскара Уайльда: «Ты не можешь менять направление ветра, но ты всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели». Для нас этим парусом является наша стратегия.
«Северсталь» – фундаментально очень привлекательная компания для институциональных и розничных инвесторов. У нас есть понятная стратегия, которая позволяет увеличивать EBITDA ежегодно независимо от рыночных факторов. Мы ставим задачу ежегодно расти по EBITDA на 10–15% без учета макрофакторов – и достигаем ее. Наша дивидендная доходность стабильно превышает 10%. У нас комфортная долговая нагрузка и есть целый ряд рычагов для роста стоимости компании. Это стратегия роста через объемы, стратегия по повышению внутренней эффективности и фокус на росте выручки за счет изменения доли высокомаржинальных продуктов, ухода в новые ниши. Эти факторы позволяют нам расти выше рынка. При этом, уверен, у нашей стратегии есть потенциал. За последние три года мы заработали за счет нее $880 млн дополнительной EBITDA. В последующие три года мы планируем заработать еще $1,2 млрд.
Еще одно из перспективных направлений – фокусная работа с розничными инвесторами: это и коммуникации, и специальные каналы общения с ними. Мы видим, что у розничных инвесторов есть интерес к акциям нашей компании. Недавняя история с GameStop, когда розничные инвесторы разогнали акции компании, показала фондовому рынку их силу. Это нужно иметь в виду и не нужно недооценивать.