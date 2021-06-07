«Северсталь» – фундаментально очень привлекательная компания для институциональных и розничных инвесторов. У нас есть понятная стратегия, которая позволяет увеличивать EBITDA ежегодно независимо от рыночных факторов. Мы ставим задачу ежегодно расти по EBITDA на 10–15% без учета макрофакторов – и достигаем ее. Наша дивидендная доходность стабильно превышает 10%. У нас комфортная долговая нагрузка и есть целый ряд рычагов для роста стоимости компании. Это стратегия роста через объемы, стратегия по повышению внутренней эффективности и фокус на росте выручки за счет изменения доли высокомаржинальных продуктов, ухода в новые ниши. Эти факторы позволяют нам расти выше рынка. При этом, уверен, у нашей стратегии есть потенциал. За последние три года мы заработали за счет нее $880 млн дополнительной EBITDA. В последующие три года мы планируем заработать еще $1,2 млрд.